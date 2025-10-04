Ünlü yazar, sahte içkiden öldü

Bodrum Devlet Hastanesi’nden Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, ardından da özel bir hastaneye sevk edilen Hanzade Urul’un durumu uzun süre ciddiyetini korudu. Dokuz ay süren yoğun tedavi sürecinin ardından yazar, yaşamını yitirdi.



Ankara’da İki Kişi Tutuklandı



Olayla ilgili Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, çiftin kullandığı metil alkolün Ankara’dan temin edildiği ortaya çıkmıştı. Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin Z.A.D. ve M.T. olduğunu belirlemişti.



26 Ocak’ta Ankara’da düzenlenen operasyonla yakalanan iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.