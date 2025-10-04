Samanyolu Haber /Gündem / Ünlü yazar, sahte içkiden öldü /04 Ekim 2025 19:23

Ünlü yazar, sahte içkiden öldü

Muğla’nın Bodrum ilçesinde sahte içkiden zehirlenerek 9 aydır tedavi gören yazar ve iletişimci Hanzade Özerten Urul (45) hayatını kaybetti. Urul, 24 Ocak’ta eşi Emre Urul (49) ile birlikte fenalaşarak hastaneye kaldırılmış, yapılan tetkiklerde metil alkol zehirlenmesi tanısı konmuştu.

Bodrum Devlet Hastanesi’nden Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, ardından da özel bir hastaneye sevk edilen Hanzade Urul’un durumu uzun süre ciddiyetini korudu. Dokuz ay süren yoğun tedavi sürecinin ardından yazar, yaşamını yitirdi.

Ankara’da İki Kişi Tutuklandı

Olayla ilgili Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, çiftin kullandığı metil alkolün Ankara’dan temin edildiği ortaya çıkmıştı. Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin Z.A.D. ve M.T. olduğunu belirlemişti.

26 Ocak’ta Ankara’da düzenlenen operasyonla yakalanan iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
