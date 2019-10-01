Samanyolu Haber /Medya / Ünlü Yeşilçam oyuncusu hayatını kaybetti /01 Ekim 2019 12:05

Ünlü Yeşilçam oyuncusu hayatını kaybetti

Yeşilçam emektarı sinema oyuncusu Abdi Algül 86 yaşında evinde hayatını kaybetti.

SHABER3.COM

Kemal Sunal’ın ‘Tokatçı’ filminde canlandırdığı ‘Kara Borsacı’ karakteri ile hafızalarda yer eden ve 170’e yakın filmde rol alan Yeşilçam’ın emektar oyuncularından 86 yaşındaki Abdi Algül yaşamını yitirdi. Algül’ün uzun zamandır sağlık sorunları yaşadığı belirtildi.

Edinilen bilgiye göre eşi ile birlikte Fatih Cankurtaran Mahallesi’nde, Kemal Sunal’ın ‘Sakar Şakir’ isimli filminde senaryo gereği yanan bakkal dükkânının yanında, zor şartlarda yaşayan Abdi Algül, 3 aylık yaşlılık maaşı ile geçinmeye çalışıyordu ve maddi sıkıntılar içinde yaşıyordu.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ünlü Yeşilçam oyuncusu hayatını kaybetti Sonraki Haber >>

Husilerin 'esir aldık' dediği binlerce Suudi askerin görüntüsü yayınlandı

Husilerin 'esir aldık' dediği binlerce Suudi askerin görüntüsü yayınlandı

Ankara'da otobüs durağa girdi

Ankara'da otobüs durağa girdi

Tekne kıyıya yanaşırken patladı

Tekne kıyıya yanaşırken patladı

Ortadaki direği görmeyince

Ortadaki direği görmeyince

Deprem anı kameralara yansıdı

Deprem anı kameralara yansıdı

'Memurdum şimdi mülteciyim'

'Memurdum şimdi mülteciyim'

'Müsaade eder misiniz tek çekelim'

'Müsaade eder misiniz tek çekelim'

KPSS formalite, kimlerin işe alınacağı baştan belli

KPSS formalite, kimlerin işe alınacağı baştan belli

Yunanistan'ın en büyük mülteci kampında yangın: Ölü ve yaralılar var

Yunanistan'ın en büyük mülteci kampında yangın: Ölü ve yaralılar var

'Enes Kanter Cuma'ya geliyor, herkes önünde sıraya giriyor ben çıldırıyorum'

'Enes Kanter Cuma'ya geliyor, herkes önünde sıraya giriyor ben çıldırıyorum'
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:28:40