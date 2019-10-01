Ünlü Yeşilçam oyuncusu hayatını kaybetti

Kemal Sunal’ın ‘Tokatçı’ filminde canlandırdığı ‘Kara Borsacı’ karakteri ile hafızalarda yer eden ve 170’e yakın filmde rol alan Yeşilçam’ın emektar oyuncularından 86 yaşındaki Abdi Algül yaşamını yitirdi. Algül’ün uzun zamandır sağlık sorunları yaşadığı belirtildi.







Edinilen bilgiye göre eşi ile birlikte Fatih Cankurtaran Mahallesi’nde, Kemal Sunal’ın ‘Sakar Şakir’ isimli filminde senaryo gereği yanan bakkal dükkânının yanında, zor şartlarda yaşayan Abdi Algül, 3 aylık yaşlılık maaşı ile geçinmeye çalışıyordu ve maddi sıkıntılar içinde yaşıyordu.



