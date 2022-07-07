Ünlü yönetmen ABD vatandaşlığından çıkma kararı aldı

ABD’de okullarda yaşanan katliamları mercek altına alan 2003 tarihli ‘Bowling for Columbine’ (Benim Cici Silahım) belgeseliyle Oscar Ödülü kazanan yönetmen Michael Moore, ‘huzurunu bozan son olaylardan tamamen bıktığını’ söyleyerek ABD’nin Bağımsızlık Günü 4 Temmuz’da ‘Benim Beyannamem’ isimli bir metin yayınladı.





Manifestosuna “Beyaz üstünlüğünün tehlikesi altındaki bir ülkede yaşamayı reddediyorum ama buradan gitmiyorum da. Yani bir sorunumuz var.” cümleleriyle başlayan Moore, ABD Yüksek Mahkemesi’nin kürtajın anayasal hak olarak tanınmasını sağlayan Roe v. Wade kararını bozma kararının ardından ‘tam vatandaşlığın getirdiği imtiyazları edinmeye vicdanen devam edemeyeceğini’ belirtti.





ABD’li ünlü yönetmen Michael Moore, ülkenin Bağımsızlık Günü olarak kutladığı 4 Temmuz’da bir ‘deklarasyon’ yayınlayarak ABD vatandaşlığının kendisine sağladığı ayrıcalıklardan vazgeçeceğini duyurdu. Ülkeyi terk etmeyeceğini söyleyen Moore, hangi özgürlük ve ayrıcalıklardan vazgeçeceğini ise belirtmedi.Moore, söz konusu kararın, ‘genç kızları ve kadınları kendi vücutları üzerinde hak sahibi olmayan ve hamile kalmaları ancak bunu istememeleri durumunda doğum yapmaya zorlanan ikinci sınıf vatandaş olarak resmen tanıdığını’ vurguladı.