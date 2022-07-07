Samanyolu Haber /Dünya / Ünlü yönetmen ABD vatandaşlığından çıkma kararı aldı /07 Temmuz 2022 21:19

Ünlü yönetmen ABD vatandaşlığından çıkma kararı aldı

Ünlü yönetmen Michael Moore'un ABD vatandaşlığından çıkma kararı aldığı aktarıldı.

SHABER3.COM

ABDPost.com'da yer alan habere göre ABD’li ünlü yönetmen Michael Moore, ülkenin Bağımsızlık Günü olarak kutladığı 4 Temmuz’da bir ‘deklarasyon’ yayınlayarak ABD vatandaşlığının kendisine sağladığı ayrıcalıklardan vazgeçeceğini duyurdu. Ülkeyi terk etmeyeceğini söyleyen Moore, hangi özgürlük ve ayrıcalıklardan vazgeçeceğini ise belirtmedi.

ABD’de okullarda yaşanan katliamları mercek altına alan 2003 tarihli ‘Bowling for Columbine’ (Benim Cici Silahım) belgeseliyle Oscar Ödülü kazanan yönetmen Michael Moore, ‘huzurunu bozan son olaylardan tamamen bıktığını’ söyleyerek ABD’nin Bağımsızlık Günü 4 Temmuz’da ‘Benim Beyannamem’ isimli bir metin yayınladı.

Manifestosuna “Beyaz üstünlüğünün tehlikesi altındaki bir ülkede yaşamayı reddediyorum ama buradan gitmiyorum da. Yani bir sorunumuz var.” cümleleriyle başlayan Moore, ABD Yüksek Mahkemesi’nin kürtajın anayasal hak olarak tanınmasını sağlayan Roe v. Wade kararını bozma kararının ardından ‘tam vatandaşlığın getirdiği imtiyazları edinmeye vicdanen devam edemeyeceğini’ belirtti.

Moore, söz konusu kararın, ‘genç kızları ve kadınları kendi vücutları üzerinde hak sahibi olmayan ve hamile kalmaları ancak bunu istememeleri durumunda doğum yapmaya zorlanan ikinci sınıf vatandaş olarak resmen tanıdığını’ vurguladı.
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