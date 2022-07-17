Ünlü yönetmen Erden Kıral hayatını kaybetti

Kanal, Bereketli Topraklar Üzerinde ve Hakkari'de Bir Mevsim gibi pek çok filme imza atmış Türk sinemasının önemli yönetmenlerinden Erden Kıral (80), hayatını kaybetti. Geçtiğimiz hafta beyin kanaması nedeniyle Antalya Kumluca’da özel bir hastanede tedavi altına alınan Erden Kıral bugün yaşamını yitirdi.DİSK’e bağlı Sinema Emekçileri Sendikası (Sine-Sen), yönetmen Erden Kıral'ın yaşamını yitirdiğini duyurdu.Sine-Sen, Twitter hesabından yazdığı mesajda, şu ifadeleri kullandı:"Hakkâri'de Bir Mevsim, Kanal, Bereketli Topraklar Üzerinde ve daha birçok filmin yönetmenliğini yapan Erden Kıral, beyin kanaması sebebiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Başımız sağ olsun..."