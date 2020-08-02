Samanyolu Haber /Kültür / Ünlü yönetmen Korona'dan öldü /02 Ağustos 2020 22:30

Ünlü yönetmen Korona'dan öldü

İranlı dünyaca ünlü yönetmen Hüsrev Sinai, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti.

SHABER3.COM

İranlı dünyaca ünlü yönetmen Hüsrev Sinai tüm dünyada 700 bine yakın kişinin ölümüne sebep olan yeni tip Koronavirus (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, 1999 yılında çektiği "Arus-i Ateş" (Ateşin Gelini) filmiyle tanınan İranlı yönetmen Hüsrev Sinai, 79 yaşında Covid-19 tedavisi gördüğü Tahran'daki Emir Alem Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

"Ateşin Gelini", "Yaşasın", "Aşk Sokaklarında" ve "Kan Çölü" gibi filmleriyle tanınan Sinai, İran'da 1979'dan sonra uluslararası ödül kazanan ilk yönetmen olmuştu.

KAYIP AĞIT FİLMİ İLE GELEN DEVLET NİŞANI

Hüsrev Sinai, İkinci Dünya Savaşı sırasında Sovyetler Birliği'nin Sibirya'daki işçi kamplarından serbest bırakıldıktan sonra İran'a göç eden binlerce Polonyalı'nın hikâyesinin anlatıldığı "Kayıp Ağıt" filmiyle, 1983 yılında Polonya Cumhuriyeti'nin Üstün Hizmet Liyakat Nişanı'na layık görülmüştü.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ünlü yönetmen Korona'dan öldü Sonraki Haber >>

Hizmet'in kurban seferberliği devlet televizyonunda

Hizmet'in kurban seferberliği devlet televizyonunda

Fethullah Gülen Hocaefendi'den bayram mesajı

Fethullah Gülen Hocaefendi'den bayram mesajı

Hatay Baro Başkanı polise soru sordu, ailesinin yanında gözaltına alındı

Hatay Baro Başkanı polise soru sordu, ailesinin yanında gözaltına alındı

Nadira Kadirova’nın annesi AKP’li Şirin Ünal’a seslendi

Nadira Kadirova’nın annesi AKP’li Şirin Ünal’a seslendi

Korkunç kaza: Uçak evin üzerine düştü

Korkunç kaza: Uçak evin üzerine düştü

Konsolosluk krizinde ilginç görüntüler

Konsolosluk krizinde ilginç görüntüler

Kapısı açılan araçtan düştü

Kapısı açılan araçtan düştü

Özgürlük Heykeli'ne yıldırım düştü

Özgürlük Heykeli'ne yıldırım düştü

'Biz oraya intikam için gittik'

'Biz oraya intikam için gittik'

MİT’in hazırladığı listeler KHK’lara eklendi

MİT’in hazırladığı listeler KHK’lara eklendi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:01:05