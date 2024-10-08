Ünlü zincirin köftesinde de domuz eti çıktı!

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın yaptığı denetimlerde, Türkiye'nin en sevilen köfte zincirlerinden birinin iki farklı şubesinde domuz eti tespit edildi. Bu skandal, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve tüketicileri derin bir şok yaşadı.







BAKANLIK'TAN AÇIKLAMA YOK, FİRMA MAHKEMEYE KOŞTU



Halktv'de yer alan habere göre önceki günlerde pek çok gıda üreticisinin taklit ve tağşiş yaptığı ürünler listesini açıklayan Bakanlık, bu kez sessiz kaldı. Edinilen bilgilere göre, söz konusu köfte zinciri, isminin kamuoyunda duyulmaması için mahkemeye başvurdu ve bir karar aldırdı. Böylece, Bakanlık'ın geleneksel uygulaması olan şeffaflık ilkesi bu olayda işletilmemiş oldu.





SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU



"Domuz eti" kelimesi, son günlerde Türkiye'nin gündeminden düşmüyor. Düzce'deki bir yemek firmasında domuz eti kullanıldığı ortaya çıkmış, ardından ünlü bir börekçinin şubelerinde de kıymaya kanatlı eti ve taşlık karıştırıldığı tespit edilmişti. Bu yeni skandal ise, gıda güvenliği konusundaki kaygıları daha da derinleştirdi.





KÖFTE ZİNCİRİNDEN HENÜZ BİR AÇIKLAMA YOK

Yaşanan bu gelişmelerin ardından, adı geçen köfte zincirinden henüz resmi bir açıklama gelmedi. Tüketiciler ise sosyal medyada tepkilerini dile getirmeye devam ediyor.