Samanyolu Haber /Teknoloji / Ünlülerden kripto para çalan korsanlar yakalandı /10 Şubat 2021 20:09

Ünlülerden kripto para çalan korsanlar yakalandı

Avrupa Polis Teşkilatı, aralarında internet fenomenleri, spor yıldızları ve müzisyenlerin de bulunduğu onlarca kişiyi dolandıran kripto para korsanlarını yakaladığını açıkladı.

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Avrupa Polis Teşkilatı (Europol), “SIM değiş tokuşu” saldırısı yöntemiyle 100 milyon dolarlık (700 milyon TL) kripto para çaldıklarından şüphelenilen 10 bilgisayar korsanının tutuklanması için yerel güvenlik birimlerine destek sağladığını açıkladı.

Europol açıklamasında, “Bu suç şebekesi tarafından düzenlenen saldırılarla 2020 yılı boyunca içlerinde internet fenomenleri, spor yıldızları, müzisyenler ve onların ailelerinin de yer aldığı binlerce mağdur hedef alındı” denildi.

Tutuklamalar İngiltere, ABD, Belçika, Malta ve Kanada’daki birimlerin iş birliğiyle yapılan soruşturmadan sonra gerçekleştiği öğrenildi.
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