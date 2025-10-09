'Ünlülere uyuşturucu operasyonu neyi gizlemek için yapıldı?'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, yurtdışı ziyareti öncesi İstanbul Havalimanı’nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Özel’in gündeminde İsrail ve Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasının yanı sıra dün ünlü isimlere yapılan operasyon da vardı. CHP liderinin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:



Türkiye’de yaşanan demokrasi sorunu aynı zamanda dünyanın da sorunudur. Sandığı savunmaya devam edeceğiz. Madrid temaslarımızın ardından Brüksel’e geçeceğiz. Elbette çok sayıda yabancı konuğumuz olacak. 61. eylemimizi orada yapacağız. Ardından Türkiye’ye döneceğiz ve mücadelemizi sürdüreceğiz.

(Ünlülere operasyona ilişkin) Utanç verici bir operasyon. Zaten gözaltı yapsa ne yaptığı bilinir. Yaptıkları iş doğrudan birincisi aile hayatına, özel hayata saldırı ve doğrudan itibar suikatı. Güya bir torbacı var. Bir torbacı yok, bir torba var! O torbanın içinde muhalif kimliği olan sanatçılar var. Onları sabahın köründe jandarmayla alıyorlar. Bu 19 kişiden 18’inden bir şey çıksa 1’inden çıkmazsa nasıl hesap vereceksiniz.

(1 Ekim resepsiyon fotoğrafıyla ilgli soru üzerine) (Erdoğan) O liderlerden birine (Ahmet Davutoğlu’nu kast ediyor) Kürt meselesi konusunda kendileriyle aynı şekilde düşünmüyor diye ‘Serok’ diye sesleniyordu.

Bu ülkeyi 23 yıldır yöneten Erdoğan, hiçbir bayramda tüm partileri arayacak yüce gönüllülüğü yerine getirmemiştir. ‘Biz normali budur’ diyerek Erdoğan dahil tüm liderlerle bayramlaştık.

Erdoğan, düşmanı olmadan siyaset yapamaz. Çünkü kindardır, çünkü hazımsızdır. Çünkü düşmanı yoksa Erdoğan da yoktur. Cumhuriyet Halk Partisi’nden öğreneceği çok fazla şey var. Bizim seçimi kazandığımız geceki tutumumuzdan öğreneceği çok şey var.

Meclis’teki Öcalan sloganlarını tutup da başka yerlere çekilmemeli. Madem bir süreç yönetiliyor. Bununla alakalı hepimiz elimizi taşın altına koymuşuz. Ona katkı sağlayacak bir özene ihtiyaç. var.

Adil bir barış süreci yürümediğini söylemiştik. Ateşkes varsa biz orada varız. Bundan sonra can kaybı yaşanmayacak olmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Hızla tıbbi yardımı var. Türkiye’nin bu konuda bir katkısı olacaksa biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak her türlü desteğe varız.

Gazze Şeridi, Filistinlilere bırakılmalıdır. İsrail işgaline dur denip, Trump’ın orayı ilhak etmesinin doğru bir plan olmadığını düşünüyoruz. Biz bunların hepsini Sosyalist Enternasyonel toplantısında ele alacağız.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararları Türkiye için bağlayıcıdır. Bir sürecin içindeyiz. Yanlış yaptılar. Bir an önce AİHM kararlarının uygulanması gerekir. Bu konuda yapmış oldukları başvuruyu samimiyetsiz olarak değerlendiriyorum.

