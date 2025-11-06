Samanyolu Haber /Gündem / Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 7 isimle ilgili sıcak gelişme! /06 Kasım 2025 10:30

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 7 isimle ilgili sıcak gelişme!

İstanbul’da ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, Adli Tıp Kurumu’nca yapılan analizler sonucu kan ve saç örneklerinde herhangi bir madde tespit edilmeyen Hadise Açıkgöz, Mert Yazıcıoğlu, Demet Evgar, Özge Özpirinçci, Meriç Aral, Ceren Moray ve Duygu Özaslan hakkında takipsizlik kararı verildi.

SHABER3.COM

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, ’uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak’ suçundan aralarında İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Berrak Tüzünataç, Feyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Ziynet Sali, Birce Akalay, Dilan Polat, Engin Polat ve Metin Akdülger’in de bulunduğu ünlü isimlere yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.

7 ÜNLÜ İSME TAKİPSİZLİK KARARI
Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu’nca uyuşturucu kullanıp kullanmadıklarının belirlenmesi için kan ve saç örnekleri alınan, daha sonra yapılan analizler sonucu test sonuçları ’negatif’ çıkan Hadise Açıkgöz, Mert Yazıcıoğlu, Demet Evgar, Özge Özpirinçci, Meriç Aral, Ceren Moray ve Duygu Özaslan hakkında takipsizlik kararı verildi.

8 ÜNLÜ İSİMDE UYUŞTURUCU MADDE TESPİTİ POZİTİF ÇIKMIŞTI
Öte yandan, Adli Tıp Kurumu’nca yapılan analizler sonucu hazırlanan raporda, kan ve saç örneklerinde uyuşturucu madde tespiti ’pozitif’ çıkan isimler Dilan Polat, Derin Talu, Berrak Tüzünataç, Deren Talu, Birce Akalay, Kubilay Aka, Metin Akdülger ve Kaan Yıldırım olarak belirlenirken, kan ve saç örneklerinde tıbbi ilaç etken maddesi pozitif çıkan isimler İrem Derici, Engin Polat, Ziynet Sali ve Feyza Altun olarak kaydedilmişti.
