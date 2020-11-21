Ünlülerin kuyumcusu sırra kadem bastı

Gülaçtı Kuyumculuk'un sahibi Hüseyin Gülaçtı, 2 Mayıs 2019'da bir gecede sırra kadem basarak ortadan kaybolmuştu. Geride onlarca mağdur bırakan Gülaçtı hakkın

Daha sonra tutuklanan Hüseyin Gülaçtı üzerine olan malları göstererek milyonlarca lira borcu ödeyeceğine dair taahhütte bulunmuş ve şartlı tahliye edilmişti. Dava devam ediyor.





Gülaçtı’nın tahliyesiyle 89 mağdur alacakları sebebiyle Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla (KOM) Şube Müdürlüğü'ne ifadeye çağırılmıştı.





Ancak Gülaçtı şu ana kadar mağdurların borçlarını ödemedi.





Hüseyin Gülaçtı’yla ilgili vatandaşlar arasında konuşulan bir diğer iddia ise kendisinin şu anda İstanbul’da hayatını sürdürdüğü şeklinde.