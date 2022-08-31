Ünsal Ban, eşi Taşkesenlioğlu'nun 2.5 milyon dolarlık parasını borsada batırmış

Boşanma aşamasında olan AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ile eski THK Ünversitesi Rektörü Ünsal Ban’ın arasındaki 2.5 milyon dolar alacak verecek tartışmasının gerisinde yatan sır perdesi aralandı.







Cumhuriyet'te yer alan habere göre önceki gün kendisine ait olmayan bir araçla Marmaris’te yakalanan Ünsal Ban’ın Zehra Taşkesenlioğlu’nun 2.5 milyon dolar borç verdiği gerekçesiyle bu parayı boşanma aşamasında geri istediği belirtiliyor. Ban, “Sormak lazım 2.5 milyon doları nereden buldun? diye konuşmuştu. Borsa çevrelerinden konuşulan iddialara göre, Zehra Taşkesenlioğlu’nun eşinden talep ettiği 2.5 milyon dolarlık borç, ortak aile hesabından kendisinin ve ağabeyi Ali Fuat Taşkesenlioğlu’nun bilgisi dışında alınarak borsada batırılmasından kaynaklanıyor.





"AİLENİN KASASI"

Zehra Taşkesenlioğlu’nun ağabeyi olan eski SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, sermaye piyasalarında deneyimli olan ve eskiden de Verusa Holding bünyesinde faaliyet yürüten Ünsal Ban üzerinden şirketlerle iş çevirdiği, Ban’ın Taşkesenlioğlu ailesinin kasası olduğu belirtiliyor. Borsanın en büyük manipülatörü Nihat Özçelik’in yanında yetişen Ünsal Ban’ın, bir yandan kasa işlevi görürken diğer yandan da ortak havuzda toplanan paraların değerlendirilmesi konusunda da söz sahibi olduğu söyleniyor.





Ünsal Ban, birkaç ay önce Sinpaş GYO iştiraklerinden Servet GYO’nun tahtasını yöneterek manipülatif işlemlerle parasını katlamak istiyor. Bu duruma eşi ve kayınbiraderi karşı çıkıyor. Ancak iddialara göre AKP Samsun Milletvekili Çiğdem Karaslan’ın eşi ile birlikte bu işe giren Ünsal Ban, eşi Zehra Taşkesenlioğlu ile kayınbiraderi Ali Fuat Taşkesenlioğlu’ndan bu işi gizliyor.





HİSSELERE TALEP YOK

Ortak kasadan aldığı 150 milyona yakın bir parayla Servet GYO’nun halka açık hisselerini önce manipülatif olarak yükseltip sonra da “keriz silkeleme” diye tabir edilen yöntemle yatırımcıya çakmak amacıyla topluyor. Şirketin Almanya’da aldığı arsanın basında “yurtdışında büyük yatırım” diye lansmanı yapılınca yatırımcıların bu hisseye gözü kapalı gireceklerini düşünüyorlar. Fakat ustası Nihat Özçelik’ten bu işi yarım yamalak öğrenmiş olmalı ki Servet GYO’nun hisselerine talep olmuyor ve paralar batıyor.





Eşi Zehra Taşkesenlioğlu ile eski SPK Başkanı olan kayınbiraderi Ali Fuat Taşkesenlioğlu, batırılan parayı geri istiyor. Paranın bir kısmı kurtarılabiliyor. Ancak 2.5 milyon dolarlık kısmını geri alamıyorlar. Bu nedenle boşanırken Zehra Taşkesenlioğlu eşi Ünsal Ban’dan hem 70 milyon lira tazminat hem de evlenirken borç verdiğini iddia ettiği 2.5 milyon doları istiyor.





Bu iddiaların gerçek olup olmadığı Takasbank işlemlerinden kolaylıkla araştırılabilir. Takasbank’ta Ünsal Ban ismi büyük bir ihtimalle görülmeyecektir. Zira oda ustası Nihat Özçelik gibi ya Panama ya da benzeri ülkelerde kurduğu fon şirketleri üzerinden hisse alımı yapmış olabilir.