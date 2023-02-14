Ünsal Ban yeniden tutuklandı: Kazancın kaynağı Zehra Taşkesenlioğlu

AKP Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nun boşanma aşamasında olduğu eşi Ünsal Ban, suç örgütü lideri Sedat Peker ile beraber sanık olduğu dosyada dün tahliye edildi. Ancak Ban aynı saatlerde hakkındaki “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” soruşturması nedeniyle gözaltına alındı. Sadece Ünsal Ban değildi gözaltına alınan. Eski eşi Gülcan Bal, oğlu Emre Buğra Ban, ağabeyi Ünal Ban ve şoförü Ahmet Karataş’ın da aralarında olduğu 9 kişi gözaltındaydı.

Tutuklama talebiyle sevk edildiler

Tahliye edilen Ban Ankara Adliyesi’nden çıkamadan yeniden gözaltına alındı. Savcılık ifadesi tamamlanan Ban ve diğer şüpheliler tutuklama talebiyle Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

‘Paraları borsada değerlendirdim’

Ünsal Ban mahkemede yaptığı savunmasında, “Çocuklarıma alınan gayrimenkuller aile birliği içerisinde yapmış olduğumuz birikimler neticesinde almış olduğumuz gayrimenkuller. Oteli alırken çocukların vekaleti İsmail Erdoğan’daydı. Diğer alımlarda vekâlet Ahmet Karataş’taydı. Çocuklarıma alınan gayrimenkuller, araçlar İsmet Erdoğan ve Ahmet Karakaş tarafından alınmıştır. Bu kazançlar Zehra Taşkesenlioğlu ile evlilik birliği içerisinde birlikte elde etmiş olduğumuz ve bana vermiş olduğu paraların borsada değerlendirmesi yapılmış kazançlardır. Özellikle Borsa İstanbul pay vadeli borsasının ve normal piyasasının hesap hareketleri istendiğinde kazancım ortaya çıkacaktır. Sadece bir yılda 60 milyon kazanç sağladığım görülecektir. Özellikle 2020 ve 2021 yıllarında Borsa İstanbul’un çok yüksek seyretmesi sebebiyle olağanüstü kazançlar elde edilmiştir. Alınan taşınır ve taşınmaz mallar kendi ticari işlemlerinden kaynaklı ve borsa kazançlarından ya da evlilik birliği içerisinde Zehra Taşkesenlioğlu tarafından bana aktarılmış paraların borsada kullanılmasından elde edilmiştir” dedi.









‘Miktarlar kümülatif’

Soruşturma çerçevesinde alınan MASAK raporundaki para transferlerinin gerçeği yansıtmadığını öne süren Ban, “Ahmet Karakaş ile bizim aramızda vekâlet ilişkisi vardır, para transferine ilişkin belirtilen miktarlar kümülatiftir. Gerçekten o miktarlarda para giriş ve çıkışı olmamıştır. MASAK’ta belirtilen rakamlar olsa benim çok farklı bir konumda olmam gerekir. Muğla Ortaca’da alınan arsalar tamamen evlilik birliği içerisinde alınan, Gülcan Ban üzerine satmak üzere alınan arsalardır. Gülcan Ban’ın bu arsalardan bir tanesinden haberi vardır. Onda da 10-15 bin dolar gibi bir katkısı vardır. Çocuklarımın üzerine alınan gayrimenkuller de Zehra Taşkesenlioğlu’nun bilgisi dahilinde alınmış gayrimenkullerdir. Bunlardan çocukların hiç haberi yoktur” diye konuştu.









‘Mal varlıklarından haberim yok’

Ban’ın oğlu Emre Buğra Ban ise savunmasında 6 yıldır Amerika’da eğitim gördüğünü belirtti. MASAK raporunda üzerine kayıtlı ev ve arabalar olduğunu aktaran Ban, bu mal varlığından haberi olmadığını, vekâletinin babasının şoförü Ahmet Karakaş’ta olduğunu belirtti.





Mahkeme suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, soruşturma çerçevesinde alınan MASAK raporu ve şüphelilerin delil karartarak kaçma şüphesinin bulunduğu gerekçesiyle Ünsal Ban, Gülcan Bal, Emre Buğra Ban, Ünal Ban ve Ahmet Karataş’ın tutuklanmalarına karar verdi. Diğer şüpheliler ise yurtdışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.



