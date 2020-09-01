Ünsal'dan Soylu'ya açık mektup yazdı

Ölüm orucunun 212. gününde olan tutuklu avukat Aytaç Ünsal, meslektaşı Ebru Timtik’in ölümünün ardından İstanbul Barosu’nu hedef gösteren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya açık mektup yazdı. Süleyman Soylu’nun Ebru Timtik’İ Savcı Mehmet Selim Kiraz’ın katiliymiş gibi gösterdiğini hatırlatan Aytaç Ünsal, “Dosyada dahi olmadığını bilmenize rağmen Savcı Selim Kiraz’dan bahsetmişsiniz. Etki yaratmaya çalışıyorsunuz. Sahip çıkanları baskılamak için açıkça yalan söylüyorsunuz. Doğru, onların yalancılıkla bir ilgileri yok. Onların komploculukla bir ilgisi yok!” dedi.







bianet’te yer alan habere göre Aytaç Ünsal mektubunda şöyle dedi:





“Bir konuda haklısınız; avukat Ebru Timtik’in, onurlu hukukçuların, İstanbul Barosu’nun sizin temsil ettiğiniz hiçbir değerle ilgisi yoktur! Dosyada dahi olmadığını bilmenize rağmen Savcı Selim Kiraz’dan bahsetmişsiniz. Etki yaratmaya çalışıyorsunuz. Sahip çıkanları baskılamak için açıkça yalan söylüyorsunuz. Doğru, onların yalancılıkla bir ilgileri yok. Onların komploculukla bir ilgisi yok! Ebru Timtik’in kardeşi avukat Barkın Timtik’e hapishanede size bağlı jandarma cenazeye katılmasına izin vermedi. Refakatçim olan annem ve babam haftalardır hastane hücresinde benimle beraber tutsaklık yaşıyor. Analara, kardeşlere, eşlere böyle bir zulüm yapılıyor. Doğru, onurlu avukatların bu zalimlikle bir ilgisi yok! Neresinde var Anadolu’nun bu zulüm? Yalan, komplo, terör nerede var? Yunus Emre’de, Pir Sultan’da, Dadaloğlu’nda, Köroğlu’nda kimde var böyle değerler? Avukat Ebru Timtik ve adalet için mücadele eden onurlu hukukçular haklıyı, doğruyu ve adaleti temsil ediyor. Ve bugün fiziki olarak ne kadar güçlü olsanız da gerçekte sadece bir avuçsunuz. Farkındayım, bunun paniğini yaşıyorsunuz. Fakat artık tehditleriniz, mafyavari zorbalıklarınızla İstanbul Barosu’nu tehdit etmekten vazgeçin. Boşuna uğraşmayın, ne yaparsanız yapın milyonların adalet çığlığını bastıramayacaksınız!”





Avukat Aytaç Ünsal, Adli Tıp Kurumu’nun ‘Hapishanede kalamaz” raporuna rağmen tahliye edilmeyerek hastaneye sevk edilmişti. Halen pandemi hastanesi de olan Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Araştırma Hastanesi’nde tutuluyor.