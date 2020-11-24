Ünlü oyuncu Muhittin Korkmaz koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Muhittin Korkmaz bugün Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Korkmaz , Cem Yılmaz'ın G.O.R.A. filminde "Komutan Logar, bir cisim yaklaşıyor efendim!" repliğiyle hafızalara kazınmıştı.





Ünlü oyuncunun vefatını Can Yılmaz sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu:





"G.O.R.A, A.R.O.G, Yahşi Batı, Pek Yakında, Arif ve 216 filmlerinde beraber çalışma şansı bulduğumuz, kıymetli abimiz Muhittin Korkmaz maalesef vefat etti. Ailesine, tiyatro camiasına ve sevenlerine sabır diliyorum. Çok güzel adamdı, Allah rahmet eylesin, mekanı Cennet olsun."





Korkmaz'ın üç yıl önce oğlu Cem Korkmaz yaşamını yitirmişti.







