Samanyolu Haber /Ekonomi / Unutkanlığın böylesi! /21 Şubat 2020 13:10

Unutkanlığın böylesi!

Bankalarda 2019 sonu itibarıyla 10 yıldır işlem yapılmayarak zaman aşımına uğrayan 1 milyon 72 bin adet hesapta yaklaşık 240 milyon lira unutuldu.

SHABER3.COM

Son 10 yıldır işlem yapılmayan 1 milyon 72 bin hesapta yaklaşık 240 milyon lira unutulurken, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) mudilere hesaplarını kontrol etmesi çağrısında bulundu.

Bankacılık Kanununun 62'nci maddesine göre, bankalar nezdinde hak sahipleri tarafından yapılan en son işlem, talep veya yazılı talimat tarihinden itibaren 10 yıl süreyle aranmayan her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar zaman aşımına uğruyor.

Zaman aşımına uğrayan hesaplar ise Hazine'ye gelir kaydediliyor.

2009 YILINA AİT HESAPLAR TMSF'YE DEVREDİLECEK

Bu yıl itibarıyla, en son 2009'da işlem görmüş hesaplar TMSF'ye devredilecek. Bu kapsamda yetkililer; hak sahipleri veya mirasçıları tarafından haziran ayının 15'inci gününe kadar aranmayan hesapların fona devredileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

Vatandaşlar zaman aşımına uğrayan hesabı olup olmadığını e-devlet, TMSF'nin internet sitesi veya 1 milyonu aşkın mudi parasını bankada unuttu

240 MİLYON LİRA BANKALARDA UNUTULDU

31 Aralık 2019 itibarıyla zaman aşımına uğrayan ve bankalar tarafından TMSF'ye ön bildirimi yapılan muhtelif döviz cinsinden (TL, dolar ve euro) hesapların TL karşılığı tutarı yaklaşık 240 milyon lira oldu.

Zaman aşımına uğrayan ve bankalar tarafından TMSF’ye ön bildirimi yapılan toplam hesap sayısı da 1 milyon 72 bin olarak kayıtlara geçti.

Yetkililer, bankalar tarafından TMSF'ye yapılan söz konusu ön bildirim tutarı ve hesap adedinin, haziran ayının 15'ine kadar hak sahiplerinin hesaplarını kontrol etmeleri ile azalmasını beklediklerini vurguluyor.
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