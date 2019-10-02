Uras: Davutoğlu hızlı gidiyor, Babacan krizin derinleşmesini bekliyor

Ufuk Uras, yaklaşık 3 saat süren görüşmeyi T24'den Şirin Payzın'a anlatırken Davutoğlu'nu soğukkanlı ve kendinden emin gördüğünü söyledi. Uras, "Davutoğlu'dan parti kurma çalışmalarında hızlı davranacağı izlenimi edindim. Babacan'ın ise ekonomik krizin etkilerini bekleyeceğini düşünüyorum" dedi.





Ufuk Uras, Davutoğlu'nun yeni parti çalışmalarının ardında Tayyip Erdoğan'ın olduğu iddialarının da komplo teorisinden ibaret olduğunu düşündüğünü söyledi.





Davutoğlu'nun çıkışının başkanlık sistemine ve parti devleti düzenine karşı bir çıkış olduğunu belirten Ufuk Uras eski , “Esnek beraberlikler olmazsa bu süreçten çıkılamaz. Davutoğlu'nu da siyaseten esnek gördüm” ifadelerini kullandı.