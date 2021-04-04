Samanyolu Haber /Dünya / Ürdün karıştı: Kral'ın kardeşine ev hapsi /04 Nisan 2021 10:35

Ürdün karıştı: Kral'ın kardeşine ev hapsi

Ürdün'ün eski veliaht prensi Hamza bin Hüseyin, hükümete ve Kral'a yönelik "eleştiri yapılan mecralarda bulunması" nedeniyle ev hapsine alındığını duyurdu.

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Kral Abdullah'ın üvey kardeşi Hamza bin Hüseyin, cumartesi günü avukatı aracılığıyla gönderdiği bir video kaydında, "Bu sabah Ürdün Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı beni ziyaret etti ve bana dışarı çıkmama, insanlarla iletişim kurmama veya onlarla görüşmeme izin verilmeyeceğini bildirdi. Gerekçe olarak da bulunduğum toplantılarda veya yaptığım sosyal medya ilişkili ziyaretlerde hükümete veya Kral'a yönelik eleştiriler olması gösterildi." ifadelerini kullandı.

Hamza bin Hüseyin BBC'ye gönderdiği video kaydında, "Yönetimdeki bozulmanın, yolsuzluğun ve son 15-20 yıldır yönetim yapımıza hakim olan ve daha da kötüye giden yetersizliğin sorumlusu ben değilim. Halkın kurumlarına olan inanç eksikliğinin sorumlusu ben değilim. Zulüm görmeden, tutuklanmadan, taciz edilmeden ve tehdit edilmeden konuşulamayacak veya bir şey hakkında fikir beyan edilmeyecek bir noktaya gelindi." sözleriyle yönetimi eleştirdi.

Prens Hamza, herhangi bir suça karışmadığını belirtti ve bir komplonun parçası olmadığını söyledi.

Washington Post gazetesi, Ürdün'de "ülkenin istikrarına tehdit oluşturduğu gerekçesiyle" 20 kişinin gözaltına alındığını ve Kral 2. Abdullah'ın kardeşi Prens Hamza bin Hüseyin'in de Amman'daki evinde gözetim altında tutulduğunu ileri sürmüştü.

Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ahmed el-Huneyti ise Hamza bin Hüseyin'in gözaltına alınmadığını ancak kendisinden ülkenin güvenliğine zarar verebilecek faaliyetlerini durdurmasının istendiğini belirtmişti.

Ürdün resmi ajansı PETRA'da yer alan haberde ise Prens Hamza'nın gözaltına alındığı ya da ev hapsinde tutulduğu iddiası yalanlanmıştı.

ABD'den Kral Abdullah'a destek mesajı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı, Ürdün'deki gelişmeleri yakından izlediğini belirterek "Kral Abdullah ABD'nin kilit bir ortağıdır ve tam desteğimize sahiptir." açıklamasını yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Ürdün'de eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin'in de arasında olduğu bazı üst düzey kişilerin "güvenlik" nedenleriyle gözaltına alınmasına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Ürdün'deki gelişmeleri yakından izliyoruz ve Ürdünlü yetkililerle temas halindeyiz. Kral Abdullah ABD'nin kilit bir ortağıdır ve tam desteğimize sahiptir." ifadelerini kullandı.

Prens Bin Hüseyin, 1999-2004 yıllarında Veliaht Prenslik yapmış ancak daha sonra bu makama, Kral 2. Abdullah'ın büyük oğlu Hüseyin bin Abdullah geçmişti.

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