Samanyolu Haber /Dünya / Ürdün'de ev hapsi verilen Prens kararı tanımadığını açıkladı /05 Nisan 2021 11:02

Ürdün'de ev hapsi verilen Prens kararı tanımadığını açıkladı

Ürdün'deki darbe girişimi iddiasıyla evinde gözetim altında tutulan Kral 2. Abdullah'ın üvey kardeşi ve eski Veliaht Prens Hamza'nın yeni ses kaydı paylaşıldı.

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Ürdün'de darbe girişimi iddiaları gerekçe gösterilerek ev hapsinde olan Kral 2. Abdullah'ın üvey kardeşi Prens Hamza bin Hüseyin'den ilk açıklama geldi.

Reuters ajansının aktardığına göre muhalefetin yayınladığı ses kaydında Prens Hamza dış dünya ile temas kurmaması yönündeki emirlere uymayacağını söyledi.

Twitter üzerinden yayınlanan açıklamada eski Veliaht Prens Hamza " 'Dışarı çıkamazsın, tweet atamazsın, kimseyle iletişim kuramazsın' dediklerinde bunlara tabii ki uymayacağım" ifadesini kullandı.
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