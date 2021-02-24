Samanyolu Haber /Gündem / Üretici enflasyonunda Türkiye açık ara Avrupa birincisi /24 Şubat 2021 15:47

Üretici enflasyonunda Türkiye açık ara Avrupa birincisi

2020 yılında ülkelerin çoğunda pandemi nedeniyle üretici fiyatları düşerken Türkiye’de ise endeks 180’den 202’ye çıktı.

SHABER3.COM

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi Eurostat yerel para birimlerinde 2020 yılı üretici fiyat endeksini açıkladı.

2015 yılının 100 kabul edildiği endekste Türkiye 2020 yılında 202’ye ulaştı. 

Bu veri 2015 yılından bu yana üretici fiyatlarının 2 kat arttığı anlamına geliyor.

28 ülkenin değerlendirildiği raporda 8 ülkede üretici fiyatları 2015 yılının bile gerisine düştü. 

Türkiye’nin 202 endeksine ulaştığı araştırmada Türkiye’ye en yakın ülke Macaristan'da ise endeks 112,7 olarak gerçekleşti.

Avrupa bölgesinin ortalaması ise son bir yılda 106'dan 102’ye düştü. 

2020 yılında ülkelerin çoğunda pandemi nedeniyle üretici fiyatları düşerken Türkiye’de ise endeks 180’den 202’ye çıktı.
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