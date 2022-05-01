Üreticiden markete gelen ürünlerde fiyat farkı 5,5 katı aştı

Nisan ayında üretici ile market arasındaki fiyat farkının en fazla yüzde 448,8 ile elmada görüldüğünü belirten Bayraktar, fiyatlardaki makas farkını tek tek anlattı.







İŞTE O ÜRÜNLER





Dünya'da yer alan habere göre Bayraktar, elmadaki fiyat farkını yüzde 404,1 ile salatalık, yüzde 278,4 ile kabak, yüzde 272,9 ile karnabahar, yüzde 265,3 ile pırasa, yüzde 251,6 ile yeşil mercimek, yüzde 241 ile patlıcan ve yüzde 240,3 ile nohutun takip etti söyledi.





Nisan ayında elma ve salatalıkta üretici ile market arasındaki fiyat farkı yüzde 400’ün üzerinde olduğunu açıklayan Bayraktar, fiyat farkının 11 üründe yüzde 200’ün, 10 üründe ise yüzde 100’ün üzerinde gerçekleştiğine dikkat çekti.





Elmanın 5,5 kat, salatalığın 5 kat, kabağın 3,8 kat, karnabahar ve pırasanın 3,7 kat, yeşil mercimeğin 3,5 kat, patlıcan ve nohutun 3,4 kat, kırmızı mercimek, kuru fasulye ve kuru incirin ise 3,3 kat daha pahalıya tüketiciye satıldığını anlatan Bayraktar, şunları söyledi:





"Üreticide 2 lira olan elma 11 liraya, 3 lira 20 kuruş olan salatalık 16 lira 10 kuruşa, 3 lira 80 kuruş olan kabak 14 lira 20 kuruşa, 3 lira 10 kuruş olan karnabahar 11 lira 60 kuruşa, 2 lira 40 kuruş olan pırasa 8 lira 60 kuruşa, 8 lira 20 kuruş olan yeşil mercimek 28 lira 80 kuruşa, 6 lira olan patlıcan 20 lira 50 kuruşa, 8 lira 40 kuruş olan nohut 28 lira 60 kuruşa markette satıldı."





40 ÜRÜNÜN 22'SİNDE FİYAT ARTIŞI





Bayraktar, Nisan ayında markette 40 ürünün 22’sinde fiyat artışı ve 16’sında fiyat düşüşü görüldüğünü, sadece iki üründe fiyat değişiminin olmadığını vurguladı.





Nisan ayında markette fiyatı en fazla artan ürünün yüzde 59,3 ile beyaz lahana olduğunu açıklayan Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:





"Beyaz lahanadaki fiyat artışını yüzde 34,9 ile pırasa, yüzde 23,6 ile toz şeker, yüzde 19,1 ile marul, yüzde 18,5 ile patates ve havuç, yüzde 17,1 ile nohut ve yüzde 16,3 ile beyaz peynir takip etti. Markette fiyatı en çok azalan ürün ise yüzde 38,3 ile karnabahar oldu. Karnabahardaki fiyat düşüşünü yüzde 30,4 ile patlıcan, yüzde 30,1 ile yeşil soğan, yüzde 23,7 ile kabak, yüzde 20,9 ile sivri biber, yüzde 20,3 ile domates izledi. Markette yumurta ve yeşil mercimekte fiyat değişimi olmadı."





İŞTE SEBEPLER





Bayraktar, üretici ile market arasındaki fiyat farklılıklarının sebeplerini şu şekilde sıraladı:





Nisan ayında fiyatı en fazla artan ürün, markette beyaz lahana olurken, üreticide limon oldu.





Markette ve üreticide en fazla fiyat düşüşü ise karnabaharda yaşandı.





Limonun dalında satışının bitmesi, piyasada depolardan yatak limon arzının başlaması ve depo masraflarının artması fiyatların yükselmesine neden oldu.





Marul ve maydanozdaki fiyat artışı arzın azlığından kaynaklandı.





14 Nisan’da Malatya genelinde yaşanan don afeti sebebiyle kayısı rekoltesinde beklenen yüzde 80 rekolte kaybı kuru kayısı fiyatının yükseltti.





Beyaz lahana fiyatındaki artış sezon sonuna gelinmiş olmasından kaynaklandı.





Adana ve Hatay bölgesinde hasadın yeni başlaması ve ürün arzının yeterli olmamasından kaynaklı kuru soğanda fiyat artışı yaşandı.





Sütte görülen fiyat artışı Ulusal Süt Konseyinin 1-30 Nisan arası çiğ süt tavsiye fiyatında yaptığı değişiklikten kaynaklandı.





Antep fıstığında görülen artışta ürün arzında meydana gelen azalış neden oldu.





Karnabaharda talebin azalması fiyatların düşmesine neden oldu.





Kabak, patlıcan, yeşil soğan, sivri biber, salatalık, domates fiyatlarındaki düşüş havaların ısınması sebebiyle artan arzdan kaynaklandı.





Öte yandan havaların ısınmasıyla birlikte tarla ürünlerinin piyasaya arzının artması önümüzdeki dönem tüketici fiyatlarına olumlu yönde yansıyacaktır.