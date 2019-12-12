Üretim durdu, işçi kıyımı başladı

Bugün Adana'daki TEMSA fabrikasına giden işçiler kötü bir sürprizle karşılaştı. 30 kişi işten çıkarıldığı gerekçesiyle fabrikaya alınmadı.





Yerli ve yabancı onlarca şirketin TEMSA için haciz kararı aldırdığı iddia edildi.





True Value Capital Partners’in sahibi Evren Ünver'in alacaklı olan bankalara da borç yapılandırma konusunda rest çektiği konuşuluyor. TEMSA fabrikası kapanırsa 20 bin kişinin mağdur olacağı belirtiliyor.







EVREN ÜNVER İŞÇİLERE SÖZ VERMİŞTİ





Mayıs ayındaki satış işlemlerinin tamamlamasının ardından TEMSA’nın Adana’daki fabrikasını ziyaret eden True Value Capital Partners’in sahibi Evren Ünver, TEMSA çalışanlarına yaptığı konuşmasında yeni bir büyüme dönemini başlatacaklarını söylemişti.





TEMSA Genel Müdürü Hasan Yıldırım, “Kurucumuz Sabancı ailesine, tüm holding yöneticilerine ve çalışma arkadaşlarımıza TEMSA’yı bugünlere getirdikleri için teşekkürü bir borç biliriz. Şimdi sıra yarının TEMSA’sı için çalışacağız. Bu yolculukta bayrak artık yeni yatırımcımız True Value Capital Partners’da." demişti.





YILDA 10 BİN ADETLİK KAPASİTE VAR





1968 yılında kurulan ve 1987'den beri Adana'da bulunan 510 bin metrekarelik üretim tesisinde faaliyetleri sürdüren TEMSA yılda 10 binin üzerinde otobüs, midibüs ve hafif kamyon üretiyor.







Sabancı Grubu'nun sahibi olduğu, dünyanın önde gelen otobüs ve midibüs üreticilerinden TEMSA geçen mayıs ayında sürpriz bir şekilde Rıfkı Enver Ünver'e ait olan True Value Capital Partner's şirketine satılmıştı.





TEMSA'nı Rıfkı Enver Ünver'e satışı sonrası karşılaşılan belirsizlikler ile satışın üzerinden geçen çok kısa bir sürede borçlarını yapılandırma aşamasına gelmiş olmasının düşündürücü olduğu belirtiliyor.





50 yılı aşkın süredir faaliyetini sürdüren ve Adana'da bulunan üretim tesisinde yılda 10 binin üzerinde otobüs, midibüs ve hafif kamyon üretme kapasitesine sahip TEMSA'nın mali krize girmesi satış öncesindeki dönemi de kapsayacak şekilde sorgulanabileceği ifade ediliyor.



