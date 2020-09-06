Samanyolu Haber /Gündem / Urfa’da gözaltındakilere işkence /06 Eylül 2020 19:51

Urfa’da gözaltındakilere işkence

Türkiye’de işkence iddialarına bir yenisi eklendi. Yer yine Urfa. Şanlıurfa TEM Şube’de tutulan Mehmet Sait Yardımcı’nın avukatı Sezai Akın, müvekkilinin gözaltında işkence gördüğünü açıkladı.

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Urfa’nın Viranşehir ilçesinde 4 Eylül’de jandarma ve polisler tarafından yapılan ev baskınlarında “Örgüte yardım etmek” ve “Örgüt üyesi olmak” iddiasıyla Hamdullah Esen, Tayip Temel ve Mehmet Sait Yardımcı gözaltına alınmıştı.  Esen, Temel ve Yardımcı’nın tutuldukları TEM Şube Müdürlüğü’nde işkence gördükleri belirtildi. 

Mehmet Sait Yardımcı ile görüşme gerçekleştiren avukat Sezai Akın, gözaltında olan müvekkilinin kendisine işkence yapıldığını aktardığını söyledi. Akın, müvekkili ile yaptığı görüşmede müvekkilinin üzerinde kan izi, vücudunun belli noktalarında morarma ve elbiselerinin yırtıldığını, yine kendisinin halsizlik olduğunu gözlemlediğini söyledi. 

Akın, avukat görüşmelerinin sürekli geciktirildiğini ve saatlerce bekletildiklerini söyledi. Akın, müvekkilinin hastaneye götürüldüklerinde kendilerini muayene etmek için gelen doktorun 20 metre uzaklıkta baktığını ve bu şekilde rapor tutuğunu söylediğini aktardı. 

Gözaltındaki Hamdullah Esen ve Tayip Temel adlı kişilerin avukatlarının ise hala müvekkilleri ile görüştürülmediği öğrenildi. 
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