Urfa’da yakalanan 7 valiz uyuşturucuyla ilgili skandal iddia

Şanlıurfa’da piyasa değeri 3 milyon liranın üzerinde 7 valiz uyuşturucu yakalandı. Uyuşturucunun yakalandığı otomobille ilgili çarpıcı bir detay ortaya çıktı. Toplam 74 kilo gelen uyuşturucunun taşındığı otomobilin Koç Üniversitesi rektörlük makamına ait resmi plakalı araç olduğu öğrenildi. Söz konusu aracın ise 34 AA 008 resmi plakalı Koç Üniversitesi rektörlük makamına ait olduğu belirtildi.











Narkotik ekipleri, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunda bir dinlenme tesisleri girişinde şüphe üzerine siyah renkli bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Araçta 6 çanta içerisinde 98 paket halinde 53 kilo skunk maddesi, 1 çanta içerisinde 29 paket halinde 21 kilo 350 gram toz esrar maddesi yakalandı.





Makam aracının önünden giderek gözcülük yapan 34 EYJ 640 plakalı araç da ekiplerce durduruldu.



