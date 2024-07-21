Urfa'da AKP'yi büyük hezimete uğratmıştı: Aynı masada oturmamak için neler yaptılar?

Şanlıurfa Valiliği tarafından düzenlenen organizasyonda, başka şehirlerde yapılana benzer şekilde belediye başkanının da isminin yer aldığı koltuk sahneye getirildi. Ancak organizasyona dakikalar kala 31 Mart'ta Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Yeniden Refah Partili Mehmet Kasım Gülpınar'ın adının yer aldığı sandalye kürsüden indirildi.









Geçtiğimiz haftalarda Mehmet Özhaseki'nin görevden alınmasının ardından yeniden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak görevlendirilen Murat Kurum, Şanlıurfa'da yapılan İl Koordinasyon Toplantısı’na katıldı.Yaşananların ardından salonda söz alan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, yapılanlara tepki gösterdi. Gülpınar, çevre şehirlerde AKP'li belediye başkanlarının bu organizasyonlarda baş köşeye oturtulduğunu, kendilerinin ise başka partiden olmaları nedeniyle sahneden çıkartıldığını söyleyerek, söz konusu durumun ayrımcılığa neden olduğunu belirtti.Independent Türkçe Genel Yayın Yönetmeni Nevzat Çiçek, Gülpınar'ın sahnedeki koltuğunun Murat Kurum'un talimatıyla değil, Şanlıurfa'dan AKP milletvekili seçilmiş bir ismin girişimiyle indirildiğini belirterek, "Çevre Bakanı Murat Kurum’un Şanlıurfa İl Koordinasyon Toplantısı’nda birileri Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar’ın Sandalyesini Masadan Kaldırtmış. Kasım Bey tepkisini dile getirmiş Şanlıurfa’da bu ayak oyunlarına gerek var mı?" ifadelerini kullandı.