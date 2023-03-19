Samanyolu Haber /Gündem / Urfa'daki selde 8 kişinin can verdiği Abide Köprülü Kavşağı'nı yapan şirkete yeni ihale /19 Mart 2023 11:07

Urfa'daki selde 8 kişinin can verdiği Abide Köprülü Kavşağı'nı yapan şirkete yeni ihale

Urfa’daki selde sekiz kişinin boğularak öldüğü Abide Kavşağı’nı yapan Gürbağ firması, 3.9 milyar liralık yeni ihale aldı. Firmaya Limak’ın yarım bıraktığı Diyarbakır Şehir Hastanesini tamamlama işi verildi.

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Urfa’da sekiz kişinin öldüğü Abide Kavşağı’nı yapan Gürbağ firması ödül gibi ihale aldı. Firmaya 3.9 milyar liralık yeni ihale ile Diyarbakır Şehir Hastanesini tamamlama işi verildi.

Sözcü’den Özgür Cebe’nin haberine göre, kavşağın viyadüklerini inşa eden Ohitan isimli şirketin bağlı olduğu Gürbağ Group'un sahibi Halil Bağıban projeyi “Abide Köprülü Kavşağı Şanlıurfa'ya yakışır bir hizmet oldu” sözleriyle tanıtmıştı. Ölüm kavşağını yapan Gürbağ'ın, 3 ay önce 1000 yataklı Diyarbakır Şehir Hastanesi'nin ihalesini de aldığı ortaya çıktı.

Abide Köprülü Kavşağı ve altgeçidi, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından sadece üç ay önce "Şanlıurfa'ta nefes aldıracak proje" sloganıyla açılmıştı. Gürbağ İnşaat'a Maraş'ta iki ayrı deprem konutu ihalesi de verildiği ortaya çıktı. İhalelerin toplam bedeli 1 milyar 640 milyon TL.

Limak, 260 bin metrekare kapalı, 50 bin 444 metrekare bina oturum alanından oluşan Diyarbakır Şehir Hastanesi'nin temelini kazdıktan sonra rekor düzeyde artan inşaat maliyetleri ve yüksek enflasyon gerekçesiyle 4 ay sonra şantiyeyi kapattı. Firma, zarar ettikleri gerekçesiyle yüzde 15'i tamamlanmamış kamu ihalelerine tanınan tasfiye kararından faydalanarak inşaatı durdurdu. 
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