Ürküten gelişme: İskenderun'de deniz yükseldi

Deniz suyundaki yükselme ilçede etkili olan fırtına nedeniyle meydana geldi.



Deniz suyunun yükselmesi sonucu balıkçı barınağından başlayarak birkaç yüz metre çevresinde baskınlar oluştu. Atatürk Anıt Alanı ve Atatürk Caddesi su altında kalırken, yakındaki sokaklarda da olumsuzluklar yaşandı.



Ayrıca Payas ilçesinde de 4.5 büyüklüğünde deprem oldu.



AFAD Başkanı Yunus Sezer, depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını belirterek, "İskenderun Körfezi’nde saat 23:49'da meydana gelen ve Hatay ilimizde de hissedilen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" dedi.