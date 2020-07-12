Samanyolu Haber /Dünya / Ürküten açıklama! /12 Temmuz 2020 23:26

Ürküten açıklama!

Dünya Sağlık Örgütü, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vak'alarında rekor seviyede artış olduğunu açıkladı.

SHABER3.COM

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), son 24 saatte dünya genelinde 230 bin 370 kişiye daha yeni tip Koronavirüs (Covid-19) teşhisi konulduğunu kaydetti. 5 bin 285 kişi daha salgında hayatını kaybetti.

DSÖ verilerine göre; ilk olarak 12 Aralık 2019'da Çin'in Wuhan şehrinde görülen Covid-19 salgınında vak'a sayısı 12 milyon 552 bin 765, ölüm vak'aları ise 561 bin 617’ye yükseldi.

6 milyon 540 bin 222 ile vak'aların çoğu Amerika kıtasında bulunuyor. Avrupa’da ise tespit edilen 2 milyon 907 bin 654 vak'a var.

Daha önceki en yüksek artış 10 Temmuz'da 228 bin yeni vak'a sayısı ile gerçekleşmişti.
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