Ürküten açıklama!

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgının Türkiye'deki seyrini değerlendirdi.





Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, CNN Türk canlı yayınında Uğur Önver'in sorularını cevapladı.





Covid-19 salgınının Türkiye'deki seyrine dair değerlendirmelerde bulunan İlhan, Kurban Bayramı'nda bayramlaşma, kurban kesimi ve tatilde kurallara uyumun istenen seviyede olmadığını belirtti.







"Gelecek hafta maalesef yine binlerin üzerinde seyreder. 4 gün tatil, önümüzdeki 10-15 gün için belirleyici olacak." diyen İlhan, şöyle devam etti: "Bu rakamlar 1500'e uzanır diye endişem var. 'Daha üzerine çıkmaz' diye de açık açık dua ediyorum."





İNSANLAR KURALLARA NİÇİN UYMUYOR?





Hem Toplum Bilimleri Kurulu hem de Koronavirüs Bilim Kurulu'nun iki hafta sonra bu konuyu çok konuşmak mecburiyetinde kalacağını belirten İlhan, "Zaten şu anda konuşuyoruz, aramızda tartışıyoruz. Vatandaşlarımız bu kadar uyarıya rağmen niçin kurallara uymaktan imtina ediyor? Bunu anlamaya çalışıyoruz. Anlamlandıramıyorum bir hekim olarak açıkçası. Çünkü çok açık ve net."