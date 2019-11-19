Ürküten IŞİD iddiası: En iyi iki bombacıları Türkiye'de...

CNN International ile röportaj yapan Irak askeri istihbaratının şefi Korgeneral Saad el Allak, IŞİD’ın üst düzey yöneticilerinin Türkiye’ye kaçtığını ve yeni hücreler kurulduğunu ve dünya çapında saldırı planladığını iddia etti.





IŞİD lideri Ebu Bekir El Bağdadi’nin öldürülmesinde CIA’le yakın işbirliği yaptığı bilinen Irak askeri istihbaratının şefi Korgeneral Saad el Allak, örgütün bazı üst düzey liderlerinin Türkiye’ye kaçtığını ileri sürdü. Bu kişilerin örgütün yüklü miktardaki paralarını yönetenler olduğunu vurgulayan Allak, bu kişilerin Türkiye’de yeni hücreler kurduğunu ve dünya çapında saldırı planladığını söyledi.





“TÜRKİYE’DE ÜSTLENİYORLAR”





Irak ve Suriye’de kontrol ettiği topraklardan büyük ölçüde temizlenen, son olarak da lideri Ebu Bekir Bağdadi’nin öldürülmesiyle ağır darbe alan IŞİD’in Türkiye’de ‘üslenerek’ yeni saldırılar planladığı öne sürüldü. İddiaya göre, Türkiye’de yeni hücreler kuran IŞİD liderleri, örgütü buradan canlandırmayı hedefliyor.





“BU KİŞİLER DEVASA PARA ERİŞİMİNE SAHİP”





CNN International konuşan Irak’ın askeri istihbarat şefi Korgeneral Saad el Allak, Türkiye’ye kaçan dokuz IŞİD liderinin dosyasını Ankara’ya verdiklerini iddia etti. Allak, bu kişiler arasında “dünya çapında saldırıları finanse edebilecek kadar devasa miktarlarda paraya erişimi olan üst düzey finansörlerin bulunduğunu” savundu.





IŞİD terör örgütü içerisinde ‘emir’ olarak ifade edilen üst yöneticilerinin, 2019’un başlarında örgütün Suriye’deki son kalesi Bağuz’dan kaçtığını, kaçakçılara rüşvet vererek Suriye Demokratik Güçleri (SDG) mevzilerini aştıklarını ve bazılarının Gaziantep’e gittiğini savundu. Bu kişilerin Türkiye’de yeni hücreler kurduğunu ve paraya erişimi olduğunu iddia etti.





“ÖRGÜTÜN ÖNEMLİ LİDERLERİ KUZEYE KAÇTI”





“Örgütün önemli liderlerinden bazıları kuzeye kaçtı” diyen Allak, “Komşu ülkeleri ve Gaziantep gibi sınır noktalarını kast ediyorum. Parası olan üst düzey liderler, Suriye-Türkiye sınırından gizlice bu bölgelere geçti. Büyük miktarlarda paralar ödeyerek, kaçakçıların yardımıyla sınırı geçtiler ve gizlice Türk topraklarına girdiler. Şu an Türkiye’de bulunan bu unsurlar, savaşçı ve teröristlerin örgütün saflarına katılmasında büyük rol oynuyor.” dedi.





General Allak, IŞİD’in Suriye ve Irak çapındaki cezaevlerindeki örgüt üyesi mahkumları kaçırmayı planladığını da ekledi. Allak, örgütün ‘Parmaklıkları yıkın’ kod adlı bir planla üyelerinin tutulduğu cezaevlerine baskın düzenlemeyi planladığını ve onları çıkardıktan sonra dünya çapında saldırı düzenlemeyi amaçladığını söyledi.





IŞİD’İN EN İYİ İKİ BOMBACISININ TÜRKİYE’DE OLDUĞUNU İDDİA ETTİ





Türkiye’ye gönderdiklerini söylediği dokuz kişinin dosyasını CNN’le de paylaşan General Allak, söz konusu kişiler arasında Irak doğumlu Khair-Allah Abdullah Fatthi ve Hussein Farhan Asslebi al Jumaili de bulunduğunu aktardı. Allak, Irak’ta haklarında cinayet ve terörizm suçlamasıyla tutuklama kararı olan bu iki ismi ‘IŞİD’in bugüne dek sahip olduğu en iti bomba yapıcılar’ olarak niteledi.





IŞİD’in lideri Ebu Bekir Bağdadi’nin öldürülmesi sürecinde CIA ile yakın mesai yapan Allak, söyleşide aktardığı istihbaratın da bu süreçte elde edildiğini ekledi.





CNN’in söz konusu dosyalarla ilgili ulaştığı Türk yetkililerse, iddiaların araştırıldığını söyledi.