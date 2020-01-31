Ürküten koronavirüs tahminleri!

Koronavirüs salgınının Çin ekonomisini etkisinin ne olacağına dair tahminler giderek vahim bir hâl alıyor.





Tahminler yapılırken 2003 yılındaki SARS vak'asının sonuçları mukayese ediliyor. Şiddetli akut solunum yolu sendromunun kısaltması olan SARS virüsü yüzünden yaklaşık 800 kişi hayatını kaybetmişti.





Çin'in ekonomik büyümesinden yüzde 2 puanı götürmüştü. Çin 2003'ün ilk çeyreğinde yüzde 11,1 büyürken ikinci çeyrekte yüzde 9,1 büyüme kaydetti. Salgının kontrol altına alınmasıyla birlikte büyüme üçüncü çeyrekte toparlanarak yüzde 10'a yükseldi.







Bugün İngiltere'de tespit edilen vak'a ile birlikte Koronavirüs Çin'den 18 ülkeye yayıldı.





KORANA'NIN VERDİĞİ ZARAR DAHA FAZLA OLABİLİR!





Çin hükümetinin SARS salgınını kontrol altına almak için uyguladığı seyahat yasağı ve diğer tedbirlerden en fazla gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYİH) yüzde 42'sini oluşturan perakendeciler, restoranlar, eğlence ve turizm sektörleri etkilenmişti.





O dönemden beri hizmet sektörünün ekonomi içinde payı yüzde 54'e yükseldi. Ayrıca Çin'in küresel ekonomideki yüzde 4'lük payı yüzde 17'ye yükseldi. Yani küresel ekonomiye etkisi de daha fazla olabilir.





Bloomberg ekonomistleri Chang Shu, Jamie Rush ve Tom Orlik, 2003'teki SARS tecrübesine dayanarak ve Çin'in o zamandan bu yana değişimini hesaba katarak, koronavirüsün Çin ve küresel büyüme üzerindeki olası etkilerine ilişkin senaryoları kaleme aldı.





YARIYIL TATİLİNDE HARCAMALAR NEREDEYSE DURDU





Salgının Çin'de tüketimin zirve yaptığı yeni ay yılı tatili esnasında olduğu gibi telafi edilemeyecek unsurlar da dikkate alındı.





Aynı zamanda seyahat kısıtlamaları da SARS dönemine kıyasla daha geniş. Ayrıca Çin'in büyüme volatilitesi de 17 yıl öncesine göre önemli ölçüde daha düşük.





O zamanlar GSYİH'de sert dalgalanmalar sıra dışı görülmüyordu. Bu durum kısmen de olsa Çin ekonomisinin olgunlaştığını gösteriyor.





Salgının kısa ömürlü, ancak etkili olduğu, önlenebildiği bir senaryoda virüs, ilk çeyrekte büyümeye önemli ölçüde negatif etki edebilir.





SALGIN KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALINIRSA...





İkinci çeyrekte ise toparlanma ve istikrar görülebilir. Bu senaryoya göre yıllık büyüme Bloomberg Economics'in salgın öncesinde yaptığı tahminden yüzde 0,2 puan aşağıda yüzde 5,7 seviyesinde gerçekleşebilir.





Çin ekonomisi 2019'da yüzde 6,1 büyümüştü.





Ayrıca küresel bir perspektiften bakıldığında salgından ekonomik olarak en fazla etkilenebilecek olanlar Çin'in Asya'daki komşuları ve emtia ihracatçıları.





Özellikle emtia ihracatçıları için bölgesel tedarik zincirleri, Çin'deki müşterilerine yönelik satışlar ve Çinli turistlere oldukça önemli.





HANGİ ÜLKELER ETKİLENECEK?





Bloomberg Economics'in tahminine göre Hong Kong en kırılgan konumda bulunuyor.





Güney Kore ve Vietnam da en fazla etkilenecek ülkeler arasında.





Emtia ihracatçılarından Avustralya ve Brezilya da risk altında. Batılı büyük ekonomiler ise Çin talebine daha az bağımlı.