Samanyolu Haber /Sağlık / Ürküten açıklama: Avrupa’nın yarısı 6-8 hafta içinde Omicron’a yakalanacak /12 Ocak 2022 08:14

Ürküten açıklama: Avrupa’nın yarısı 6-8 hafta içinde Omicron’a yakalanacak

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 6-8 hafta içinde Avrupa’nın yarısının Omicron varyantına yakalanacağı tahmininde bulundu.

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DSÖ, Avrupa ile ilgili yaptığı uyarısını, 2022 yılının ilk haftasında Avrupa bölgesinde 7 milyon vakanın tespit edilmesine dayandırıyor. Avrupa bölgesinde vaka sayıları son iki haftada iki katına çıktı.

DSÖ Avrupa Direktörü Hans Kluge, bölgede henüz devam eden Delta varyantına ek olarak “batıdan doğuya” uzanan dev bir Omicron dalgası olduğunu söyledi. Kluge yaptığı açıklamada Avrupa ve Orta Asya ülkelerinin hala “ciddi baskı” altında olduğunu, virüsün hızlı bir şekilde Batı ülkelerinden Balkanlara doğru yayıldığını belirtti.

Kluge, “Ülkelerin bu kriz ile nasıl mücadele edeceği, epidemiyolojik durumları, mevcut kaynakları ve aşılama oranlarına göre değişecek” diye konuştu.

Yapılan çalışmalar, Omicron varyantının diğer koronavirüs varyantlarına oranla daha hafif olduğunu gösteriyor. Ancak Omicron’un bulaşma hızının çok yüksek olduğu ve çift aşılı insanlara da bulaşabildiği belirtiliyor.
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