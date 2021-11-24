Urla’daki 40 dönümlük kıyı alanı Ensar’a bedelsiz devredilmiş

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, devir işlemi 2019 yılında yapıldı. 2018 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın plan değişikliği ile imara açılan alan için vakıf, Hazine, Milli Emlak, Defterdarlık ve İzmir Valiliği ile sözleşme imzaladı.



Sözleşmede, 49 yıllığına bedelsiz verilecek alana öğrenciler için eğitim merkezi, sosyal tesis ve öğrenci yurdu yapılacağı belirtildi.



Proje için Karayolları, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü’nden onay çıktı. Yerel yönetimlere ise proje için görüş sorulmadı.



ERDOĞAN’IN SİT ALANINA YAPTIRDIĞI KAÇAK VİLLALARA KOMŞU



Tesisin, Hacılar Koyu’ndaki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ait olduğu belirlenen Urla villalarına komşu koyun yakınında olması dikkat çekti.