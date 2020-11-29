Ürperten fotoğraflar!

E-devlet üzerinden Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ilan ettiği günlük toplam ölüm sayıları 19-27 Ağustos tarihleri arasında ortalama 44 olurken, 19-27 Kasım tarihleri arasında ortalama 105'e yükseldi.







Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) sebebiyle ölüm sayısındaki artış üzerine belediye ekiplerinin mezarlıklardaki çalışmaları dikkat çekti. Belediye ekiplerince Hamitler Şehir Mezarlığı'nda yürütülen çalışmalar dronela havadan görüntülendi.





Evinin penceresinden mezarlık görülen Gülseren Deliktaş, şahsi Twitter hesabında, “Perdeyi açmaya korkar oldum. Buraya gelen cenaze araçlarını sayamaz oldum. Gece saat 23:00'lara kadar mezar kazılıyor. İnsanların feryatlarını duyuyorum, ağlama seslerini duyuyorum ve ağlamaya başlıyorum. Gerçekten çok zor. Bunları söylerken bile titriyorum, içimden ağlamak geliyor.” dedi.







SAĞLIK BAKANI KOCA, UYARMIŞTI







Bursa'da vak'a sayısındaki artışa dikkati çeken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Bursa, İstanbul, Kocaeli ve İzmir üçüncü zirveyi yaşıyor. Bursa, Ankara, Kocaeli ve Gaziantep’te hasta yoğunluğunu yönetebilmek için sağlık kuruluşlarımız çaba harcıyor.” ifadelerini kullanmıştı.



