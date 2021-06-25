Samanyolu Haber /Dünya / Ursula von der Leyen resmen açıkladı /25 Haziran 2021 19:05

Ursula von der Leyen resmen açıkladı

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB’nin Türkiye'deki Suriyeli mülteciler için 2024 yılına kadar 3 milyar euro ek fon ayıracağını duyurdu.

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Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nin ilk günündeki en önemli gündem maddelerden biri Türkiye ile ilişkiler olmuştu. Liderler, ikinci günde de bir araya geldi.

Liderler Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenleyen Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB'nin Türkiye’deki Suriyeli mülteciler için 3 milyar euro ek fon ayıracağını açıklayarak, “2024’e kadar Türkiye’deki mültecileri desteklemek için 3 milyar euro daha ayırmaya karar verdik. Bu para tamamen AB bütçesinden ayrılacak” dedi.

Bütçenin mültecilere yönelik sosyal ekonomik desteğe odaklanacağının altını çizen von der Leyen, “Acil yardıma odaklanmayacak, çünkü bu mülteciler yıllardır bölgedeler ve bir geleceği görmeye ihtiyaçları var” ifadelerini kullandı. Mart ayından bu yana Türkiye ile bölgedeki Suriyeli mülteciler konusunda görüştüğünü belirten von der Leyen, “Milyonlarca Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapan Ürdün ve Lübnan gibi bölgedeki diğer ortakları ve Türkiye’yi desteklemeye devam ettiğimizi zaten açıkça belirttik” diye konuştu.

‘ORTAK ÇIKARIMIZA’

Mültecileri korumanın AB'nin çıkarına olduğunu kaydeden von der Leyen, “Suriye çatışmasının üzerinden 10 yıl geçti. Mültecileri korumak ve Covid-19 ile bu zor zamanlarda ev sahiplerine destek olmak bizim ortak çıkarımızadır” açıklamasında bulundu.

Ursula von der Leyen, AB’nin Türkiye’nin doğu sınırındaki göçü yönetmesine destek olacağını sözlerine ekledi.

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