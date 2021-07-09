Uruguay Savcısı'nı da bağlamış

Kamuoyunda 'Tosuncuk' olarak bilinen ve Çiftlik Bank soruşturması kapsamında tutuklanan Mehmet Aydın'ın Uruguay'da kaldığı döneme ilişkin olarak detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Aydın'ın Uruguay'daki mal varlığını teminat altına alması ve ülkede serbestçe dolaşabilmek için Ekonomik Suçlar Savcısı ile denetimli serbestlik anlaşması yaptığı belirtildi.







Hürriyet'ten Razi Canikligil'in El Observador gazetesinden aktardığı haberinde, Uruguay mahkemeleri nezdinde girişimde bulunan Türk hükümetinin, Mehmet Aydın’ın mallarına el konularak Türkiye’ye iadesini talep ettiği belirtildi. Ayrıca Mehmet Aydın'ın Ekonomik Suçlar Savcısı Enrique Rodriguez ile ülkede rahatça dolaşabilmek için denetimli serbestlik anlaşması yaptığı ifade edildi.





Anlaşmaya göre bu ülkede akladığı 8 milyon doları iade edebilmesi durumunda denetimli serbestlikten yararlanacaktı. Paranın Aydın’ın mallarının satışından elde edilecek gelirle karşılanması planlandı.





Uruguay basınına göre, Mehmet Aydın’ın 1.5 milyon dolar değerindeki lüks villası bu anlaşma kapsamında 27 Mayıs’ta Montevideo’daki bir açık arttırmada satışa çıktı.





Dört yatak odası, oyun odası, ısıtmalı havuz, sauna, jakuzi, şarap mahzeni ve özel iskelesi bulunan villa, 290 bin dolarlık açılış fiyatıyla satışa sunuldu.





Teklif veren tek kişi, 291 bin dolarla yeni sahibi oldu.





Satıştan en az 600 bin dolar kazanç bekleyen yetkililer hayal kırıklığına uğradı.





Mehmet Aydın bu ülkede villa dışında yarım milyon dolarlık bir Ferrari 458 Spider ve bir yat sahibiydi.





Ferrari de mart ayında yapılan açık artırmada 271 bin dolara alıcı buldu.





390 bin dolar açılış fiyatıyla satışa çıkarılan 2010 model tekneye ise talip çıkmadı.



