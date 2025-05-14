Uruguay'ın efsanevi Devlet Başkanı Jose Mujica, hayatını kaybetti

Mujica, Búsqueda dergisine verdiği son demeçte, “Bir daha biyokimyasal tedaviye veya ameliyata dayanamam, çünkü vücudum artık buna dayanamıyor. Benden röportaj yapmamı veya başka bir şey yapmamı istemeyin. Döngüm sona erdi. Samimi olarak, ölüyorum. Ve bir savaşçının dinlenmeye hakkı vardır" diye konuşmuştu.



Son zamanlarını Montevideo’daki çiflik evinde eşi Lucía Topolansky ile birlikte geçiren Mujica, çiftlikteki sekoya ağacının altına, köpeği Manuela’nın yanına gömülmek istediğini söyleyerek şöyle demişti:



"Orada büyük bir sekoya var (kendisine hediye edilen bir tohumdan ekilmiş). Manuela (köpeği) buraya gömüldü. Beni de buraya gömebilmeleri için tüm evrak işlerini ben yapıyorum. Ve hepsi bu."