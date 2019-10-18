USA Today yazdı

Araştırma Amerikan halkının yüzde 54’den fazlasının Trump’ın bu kararıyla Amerika’nın uluslararası imajının yara aldığı görüşüne sahip olduğunu ortaya koydu.







Araştırma, bu orandan daha fazla bir biçimde, Amerikan halkının yüzde 61’i Amerika Birleşik Devletleri’nin İŞİD’e karşı kendileriyle omuz omuza savaşan Kürtleri korumakla yükümlü olduğuna inandığını gösterdi





Partilere göre dağıtıldığında, Demokratlar’ın yüzde 72’si, bağımsız seçmenin ise yüzde 50’si kararın Amerika’nın itibarını zedelediğini söyledi. Trump’ın partisi Cumhuriyetçilerin ise yüzde 44’ü bu görüşe katıldığını belirtti.





Trump’ın Suriye’den asker çekme kararı hem Demokratlar, hem de Senatör Graham başta olmak üzere Cumhuriyetçiler tarafından sert bir biçimde eleştirilmişti.





Araştırmanın 16-17 Ekim tarihleri arasında 380’i Demokrat, 413’ü Cumhuriyetçi, 112’si Bağımsız olmak üzere 1006 seçmen arasında yapıldığı ve 3.5 puan hata payı olduğu belirtildi





Bu arada Gallup şirketi Cuma günü yayınladığı araştırmada Başkan Trump’ın görev onay desteğinin iki puan eriyerek yüzde 40.7 puana gerilediğini gösterdi.





Araştırmanın Trump’ın 20 temmuz-19 Ekim arasını kapsayan görevdeki 11’inci çeyreğe ait olduğu belirtildi. Bu rakam, Trump’ın en düşük onay rakamı değil. Trump en düşük halk desteğine Ofis’teki dördüncü çeyreğinde yüzde 36.8 ile almıştı.