Samanyolu Haber /Dünya / USA Today yazdı /18 Ekim 2019 21:02

USA Today yazdı

Amerikan USA Today Gazetesi ve Ipsos Araştırma Şirketi’nin gerçekleştirdiği ortak kamuoyu araştırmasına göre, Amerikan halkının yarıdan fazlası Başkan Trump’ın Suriye’den asker çekme kararının Amerika’nın güvenilir bir müttefik olduğu iddiasına ciddi zarar verdi.

SHABER3.COM

Araştırma Amerikan halkının yüzde 54’den fazlasının Trump’ın bu kararıyla Amerika’nın uluslararası imajının yara aldığı görüşüne sahip olduğunu ortaya koydu. 

Araştırma, bu orandan daha fazla bir biçimde, Amerikan halkının yüzde 61’i Amerika Birleşik Devletleri’nin İŞİD’e karşı kendileriyle omuz omuza savaşan Kürtleri korumakla yükümlü olduğuna inandığını gösterdi

Partilere göre dağıtıldığında, Demokratlar’ın yüzde 72’si, bağımsız seçmenin ise yüzde 50’si kararın Amerika’nın itibarını zedelediğini söyledi. Trump’ın partisi Cumhuriyetçilerin ise yüzde 44’ü bu görüşe katıldığını belirtti.

Trump’ın Suriye’den asker çekme kararı hem Demokratlar, hem de Senatör Graham başta olmak üzere Cumhuriyetçiler tarafından sert bir biçimde eleştirilmişti.

Araştırmanın 16-17 Ekim tarihleri arasında 380’i Demokrat, 413’ü Cumhuriyetçi, 112’si Bağımsız olmak üzere 1006 seçmen arasında yapıldığı ve 3.5 puan hata payı olduğu belirtildi

Bu arada Gallup şirketi Cuma günü yayınladığı araştırmada Başkan Trump’ın görev onay desteğinin iki puan eriyerek yüzde 40.7 puana gerilediğini gösterdi.

Araştırmanın Trump’ın 20 temmuz-19 Ekim arasını kapsayan görevdeki 11’inci çeyreğe ait olduğu belirtildi. Bu rakam, Trump’ın en düşük onay rakamı değil. Trump en düşük halk desteğine Ofis’teki dördüncü çeyreğinde yüzde 36.8 ile almıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber USA Today yazdı Sonraki Haber >>

Kamboçya’da gözaltına alınan Karaca’nın eşinden çağrı

Kamboçya’da gözaltına alınan Karaca’nın eşinden çağrı

CNN'de sunucu o mektubu okurken...

CNN'de sunucu o mektubu okurken...

“Ben sadece Trump ile görüşürüm.”

“Ben sadece Trump ile görüşürüm.”

Sanık sandalyesine Erdoğan mı oturtulacak?

Sanık sandalyesine Erdoğan mı oturtulacak?

Canlı yayında sert sözler...

Canlı yayında sert sözler...

TBMM Başkanvekili Sancar, hakaret eden Destici'yi Meclis'ten attı

TBMM Başkanvekili Sancar, hakaret eden Destici'yi Meclis'ten attı

Her savaştan geriye üç ordu kalır...

Her savaştan geriye üç ordu kalır...

Ankara'da kabul krizi: Görüşürüm, görüşmem...

Ankara'da kabul krizi: Görüşürüm, görüşmem...

Tutuklu harbiyelilerin annelerine tutanak tuzağı

Tutuklu harbiyelilerin annelerine tutanak tuzağı

Zırhlı aracı ele geçiren PYD'liler video yayınladı

Zırhlı aracı ele geçiren PYD'liler video yayınladı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:12:42