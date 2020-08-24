Samanyolu Haber /Spor / Usain Bolt'un Covid-19 testi pozitif çıktı /24 Ağustos 2020 19:08

Usain Bolt'un Covid-19 testi pozitif çıktı

Jamaikalı rekortmen koşucu Usain Bolt'un 34. yaş günü kutlaması için verdiği partiden sonra yaptırdığı korona virüsü testi pozitif çıktı.

SHABER3.COM

Dünyaca ünlü Jamaikalı atlet Usain Bolt’un korona virüse yakalandığı açıklandı.Usain Bolt’un 34. yaş günü kutlaması için verdiği partiden sonra yaptırdığı korona virüsü testi pozitif çıktı.

Ünlü koşucu testinin pozitif çıktığını tüm davetlilere haber verdikten sonra, kendini karantinaya aldı. Partinin konukları arasında Manchester City’nin yıldızı Raheem Sterling de bulunuyordu.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde partide çoğu kişinin maske kullanılmaması ve sosyal mesafeye özen gösterilmemesi dikkat çekmişti
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