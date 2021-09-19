Uşak’ta çıplak arama mağduru kız öğrencilere intikam cezası

Uşak Emniyeti’nde çıplak arama dayatmasına maruz kalan 20 kız öğrencisine bir yıl sonra 6 yıldan 10 yıla kadar cezalar verildi. Bunun siyasi bir intikam operasyonu olduğunu söyleyen HDP Milletvekili ve insan hakları savunucusu Ömer Faruk Gergerlioğlu, “Uşak Emniyeti’nde çıplak aramaya uğradığını söyleyen sanıklara ceza yağdı. Çıplak aramaya cevabı böyle verdiler! 26 üniversite öğrencisinin bomboş dosyalarına çıplak aramanın 1. yıldönümünde üst sınırdan cezalar verildi Güneş balçıkla sıvanmaz!” dedi.





Geçen yıl tutuklanan 5 kişinden ikisi daha önce tahliye oldu. Üç kişi hala tutuklu. Tutuklananlar arasında bulunan, yeni ameliyatlı, 30 yaşındaki Büşra Elbüken, hapisteki arkadaşlarının aileleriyle görüştüğü ve onların ihtiyaçlarına yardımcı olduğu için 9 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.



