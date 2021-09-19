Uşak’ta çıplak arama mağduru kız öğrencilere intikam cezası

Uşak Emniyeti’nde çıplak arama dayatmasına maruz kalan 20 kız öğrencisine bir yıl sonra 6 yıldan 10 yıla kadar cezalar verildi. Bunun siyasi bir intikam operasyonu olduğunu söyleyen HDP Milletvekili ve insan hakları savunucusu Ömer Faruk Gergerlioğlu, “Uşak Emniyeti’nde çıplak aramaya uğradığını söyleyen sanıklara ceza yağdı. Çıplak aramaya cevabı böyle verdiler! 26 üniversite öğrencisinin bomboş dosyalarına çıplak aramanın 1. yıldönümünde üst sınırdan cezalar verildi Güneş balçıkla sıvanmaz!” dedi.
Geçen yıl tutuklanan 5 kişinden ikisi daha önce tahliye oldu. Üç kişi hala tutuklu. Tutuklananlar arasında bulunan, yeni ameliyatlı, 30 yaşındaki Büşra Elbüken, hapisteki arkadaşlarının aileleriyle görüştüğü ve onların ihtiyaçlarına yardımcı olduğu için 9 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
NE OLMUŞTU?
Uşak Emniyeti, 1 Eylül 2020’de 23’ü kız öğrenci olmak üzere toplam 26 kişiyi gözaltına alındı. Yer olmadığı için Uşak KOM ve Uşak Asayiş Şube’de 5 gün kalan öğrenciler 4 Eylül’de Uşak Adliyesinde mahkemeye çıkarıldı. Öğlen 13.30’da başlayan mahkeme 18.00’de bitti ve 22 öğrenci yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı. 1’i öğrenci olmak üzere 5 kişi ise tutuklandı.
Öğrenciler 5 gün boyunca avukatlarıyla sadece resmi ifadeleri alınırken görüşebildi. Özel görüşmek isteyenlerin talepleri reddedildi. Ayrıca öğrencilerle “özel mülakat” adı altında resmi olmayan, psikolojik baskının çok fazla boyutta olduğu görüşmeler yapıldı. Bir öğrenci bu sorgu sırasında 3 kez bayıldı, dışarı çıkarılıp hava aldırıldıktan sonra sorgusuna devam edildi.
Hepsi Uşak Üniversitesi öğrencisi olan ve örgüt evinde kaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan öğrencilere çıplak arama yapıldı. Bold Medya‘nın 3 kız öğrenciyle bire bir görüşerek ortaya çıkardığı olayı milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu TBMM gündemine taşıdı. AKP’li milletvekilleri, bakanlar, muhalefet partisi liderlerinin de dahil olduğu olay aylarca Türkiye’nin gündeminde kaldı. Ömer Faruk Gergerlioğlu hak ihlallerini gündeme taşıdığı için bu olaydan sonra bir yazısı bahane edilerek tutuklanıp hapse gönderildi. Kız öğrencilerle görüşen gazeteci Sevinç Özarslan hakkında da soruşturma başlatıldı.
Güvenlik gerekçesiyle isimleri açıklanmayan kız öğrenciler verdikleri röportajda maruz kaldıkları muameleyi şöyle anlatmıştı:
“Arama yapılırken soyunduk. Üst tarafımda bady ve üst iç çamaşırı kaldı. Sırtıma ve ön tarafıma baktılar. Südyenimizi kaldırarak elle kontrol ettiler. Eldivenle yaptılar bunu. Saçıma baktılar. Toka, yüzük vs. demir, metal varsa aldılar. Pantolonu tamamen çıkarttırıyorlar. İç çamaşırınızı dizlerinize kadar indirip otur kalk yaptırdılar. Dokunma yok ama ben body’yi biraz aşağı doğru indirip mahrem yerimizi kapattım ama bazı arkadaşlara ona bile müsaade etmediler. Evet, indirmek zorunda kaldık ve ayaktayken otur kalk pozisyonu yaptırdılar (derin bir nefes alıyor)… Sebebini bilmiyorum. Bunu herkese yapıyorlarmış. Uşak’ta da yaptılar. Ben belden aşağıyı body ile saklayabildim, beni görmediler diyebilirim ama o bile psikolojik olarak çok yoran ve kıracı bir durumdu.”