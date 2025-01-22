Üsküdar'da korkutan duman: İşçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı

İşçilerden Şevket Yağız ise, "Yangın çıktı. Biz de neye uğradığımızı şaşırdık. Neyden çıktığı da belli değil. Bizim iş çıkış paydosumuzdu. İnşaattan iniyorduk, tam koğuşlara gidecektik. Bir baktık ki yanıyor" şeklinde konuştu.







İstanbul Üsküdar'da işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı.Yangın İstanbul'un birçok noktasından görülüyor.Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.İnşaatta çalışan işçi Ömer Eldemir, "Çalışıyorduk. Ne olduğunu anlamadık. Gelip baktığımızda, konteynerler yanıyordu. Olayın şokuyla içeri atladık. Kurtarabildiğimiz malzemeleri kurtardık" dedi.