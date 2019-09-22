Üslup sertleşti: Bazı boşboğazlar...

Adalet ve Kalkınma Partisi'nde (AKP) Ahmet Davutoğlu ve beş arkadaşının istifası ile başlayan sarsıntı devam ediyor.





Bülent Arınç'ın istifa edenler hakkında ağır sözler sarf eden parti yöneticilerine yönelik üslubu da sertleşti.





BABACAN VE DAVUTOĞLU'NA SAHİP ÇIKTI





Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyeliğine getirdiği Arınç bugün memleketi Manisa'da Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli'nin tertip ettiği bir toplantıya katıldı.





Toplantıda konuşan Arınç, Davutoğlu ve Ali Babacan gibi AKP'den istifa eden isimlere yönelik "hain" ve "bölücü" gibi ithamlerda bulunan AKP yöneticilerini isim vermeden yerden yere vurdu.





AKP'nin kurucu üyelerinden Bülent Arınç, partiden istifa eden ve yeni parti kurma çalışmaları devam eden Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na yönelik ağır sözler sarf eden AKP'li isimlere tepki gösterdi.





ARINÇ: BAZI BOŞBOĞAZLARINI YAPTIĞI GİBİ...





"Ayrılmak isteyenler bizim insanlarımızdır. Hiçbiri hakkında kötü bir şey söyleyemem." diyen Arınç, "Bazı boşboğazların yaptığı gibi kötü sıfatlarla onları anamam. Biz onlarla birlikteydik. Bütün başarılarda onlar vardı, fakat şimdi bir fitne koptu içimizden ve bizden ayrılmak istiyorlar." dedi.





Arınç, "Birileri gitmeyi mutlaka kafaya koymuşsa sorumluluk onlarda olur. Neticesine de katlanırlar." diye konuştu.





AKP'nin eski Kayseri milletvekili Mehmet Özhaseki, "Partinin kapılarında yatanlar aday olamayınca istifa ediyorlar." ifadelerini kullanmıştı.



