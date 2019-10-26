Üst düzey ABD'li yetkili: Türk Hükümetinde herkes Erdoğan değil

Adı gizli kalmak koşuluyla Reuters'e konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı görevlisi "Bu sistemlerin kapatılması, geri gönderilmesi ya da yok edilmesi... Türkleri S-400'lerden vazgeçirmek için hala çalışmalar yapılıyor." diye konuştu. Bu durumun ABD için sorun teşkil ettiğini belirten yetkili, "Ara buluculuk, farklı adreslerin bulunması ve uzlaşmacı tavır... Tüm bunlar ele alınıp değerlendiriliyor." dedi.







Amerikalı yetkililer temmuz ayında Türkiye'ye getirilen S-400 bataryalarının henüz açılmadığının da bilincinde olduklarını söyledi.







Herkes Erdoğan değil'

Bakanlık yetkilisi, "Türkiye ile henüz çözülememiş diğer konuların hepsinin üzerinde çalışıyoruz. CAATSA (ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası) yaptırımları riski de Türklerle yaşadığımız bir dizi sorunun parçası" derken, ABD üretimi Patriot füze sistemlerinin hâlâ Türk hükümetine verilebileceğini belirtti.

Türk hükümetinde herkesin Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi düşünmediğini söyleyen yetkili, "Bundan aylar ya da yıllar evvel, 'Kendimizi Rus nüfuzu tehlikesi altına atmamayı yeğleriz, kendimizi NATO ortaklarımızdan izole etme tehlikesi altına atmamayı yeğleriz, kendimizi Washington’dan izole etme tehlikesi altına atmamayı yeğleriz' diyen Türkler vardı" ifadelerini kullandı.



'Eskiden olduğundan daha zor'

Söz konusu yetkili, Türkiye’nin S-400'leri hiç satın almamış olmasının ideal seçenek olduğu aktararak, "Bu çizgi aşıldığına göre, artık mesele bunun nasıl soyutlanacağı, ayrı tutulacağı ya da etkisiz hale getirileceği. Ancak bu eskiden olduğundan daha zor" dedi.

Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemine ait parçalar temmuz ayında Ankara'ya sevk edilmeye başlamıştı.





Rus yapımı S-400'lerin Ankara'ya teslimatı sonrası ABD Temsilciler Meclisi olağanüstü toplanmış ve Türkiye'nin F-35 projesindeki üyeliği askıya alınmıştı. ABD'de F-35 jetlerinin eğitimini alan Türk pilotlarsa Türkiye'ye geri gönderilmişti.





ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, S-400'lerin F-35 savaş uçaklarıyla uyumlu olmadığını ve bu uçakların sistemlerinin gizliliğine ilişkin sorun teşkil ettiğini duyurmuştu.





Türkiye, 1952 yılından bu yana yaklaşık 70 yıldır ABD'nin başını çektiği NATO ittifakının üyesi durumunda bulunuyor.