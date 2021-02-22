Samanyolu Haber /Dünya / Üst düzey devlet adamları ölünce akılları başlarına geldi /22 Şubat 2021 11:59

Üst düzey devlet adamları ölünce akılları başlarına geldi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını küçümsediği için eleştirilere maruz kalan Tanzanya yönetimi, ülkede üst düzey isimlerin hayatını kaybetmesi sonrası halktan virüse karşı önlem almasını istedi.

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Tanzanya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ekonominin geleceği için karantina uygulamasına başvurulmayacağı ancak önlemlerin şart olduğu belirtildi.

Açıklamada, halka mesafe ve hijyen konusunda önlem almanın yanı sıra maske takma çağrısı da yapıldı.

Tanzanya'da geçen hafta Devlet Başkanlığı Başsekreteri John Kijazi açıklanmayan bir nedenden, Zanzibar Başkan Yardımcısı Seif Sharif Hamad da Kovid-19'dan hayatını kaybetmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Tanzanya hükümetine Kovid-19 verilerini yayımlama çağrısında bulunmuştu.

Kovid-19 vakalarına ilişkin verileri kamuoyuyla paylaşmayan Tanzanya, virüsle mücadelede halka buhar tedavisi ve daha fazla sebze ve meyve tüketilmesini tavsiye ediyor.
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