Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Igor Kirillov'un ölümüne neden olan “terör saldırısı”nın zanlısı Rusya Federal Güvenlik Servisi tarafından yapılan bir operasyonla yakalandı.





Cumhuriyet'te yer alan habere göre FSB, zanlının, “Ukrayna özel servisleri tarafından işe alınan 29 yaşındaki Özbekistan vatandaşı Kurbonov Akhmajon Alijon Ugly'nin“ olduğunu açıkladı.





Açıklamada, “Bombacı, gözetleme için bir araç kiraladı, içine bir Wi-Fi kamera yerleştirdi ve bu kameranın görüntüleri Dinyeper'deki terör saldırısının organizatörlerine yayınlandı. Görevliler girişten ayrıldıktan sonra, zanlı bombayı uzaktan patlattı. Cinayet için kendisine 100 bin dolar ve AB ülkelerinden birine seyahat vaat edildi. Terör saldırısının organizasyonunda yer alan Ukrayna özel servis çalışanları bulunacak ve hak ettikleri cezaya çarptırılacaklardır” denildi.





“GERÇEK BİR AKIL HOCASI”

Rusya Savunma Bakanlığı, Kirillov'un Rusya'nın güvenliği, savunması ve savaşa hazırlığına ciddi katkılarda bulunduğunu açıkladı.





Açıklamada, “Kirillov, Rusya Federasyonu'nun güvenliğine, Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri'nin geliştirilmesine ve savaşa hazır olmalarına, modern silah ve askeri donanım geliştirme çabalarına ve subayların eğitimine ciddi katkılarda bulundu. Birçok genç uzman için gerçek bir akıl hocası olmuş, onların araştırmalarına ve yeni fikirleri hayata geçirme çabalarına ilham vermiştir” denildi.





“TERÖR SALDIRISI“

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Kirillov'a yönelik suikastı “terör saldırısı“ olarak niteledi, “saldırının asıl planlayıcılarının Anglosaksonlar olduğunu, Ukrayna'nın ise sadece bir araç olduğunu” söyledi.





Zaharova, “Kiev rejiminin yeni bir terör saldırısının sorumluluğunu bir kez daha üstlendiğini görüyoruz. Kiev rejimi bir araç, hepsi Anglosaksonlar tarafından yönetiliyor. Kiev terörizminin başlıca yararlanıcıları onlardır“ dedi.





NE OLMUŞTU?

Kirillov ve yardımcısı, başkent Moskova'nın güneydoğusunda meydana gelen bir patlamada hayatını kaybetti.





Rusya Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko, patlamaya elektrikli bir scooter'a yerleştirilen patlayıcının neden olduğunu söyledi.





Petrenko, “17 Aralık sabahı, Moskova'daki Ryazansky Caddesi'nde bir konut binasının girişi yakınında bir scooter'a yerleştirilen patlayıcı cihaz patladı. Patlamada Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Komutanı Korgeneral ve yardımcısı hayatını kaybetti” dedi.





Rusya Soruşturma Komitesi, Moskova'da iki kişinin ölümüne yol açan patlamayla ilgili soruşturma başlattığını açıkladı.





RBK-Ukraina haber sitesinin kendi kaynaklarına dayandırdığı haberde, Rusya'nın başkenti Moskova'da bir apartmandaki patlamada Kirillov'un öldürüldüğü hatırlatarak, bunun Ukrayna Güvenlik Servisi'nin operasyonu olduğu ifade edildi.





Haberde kaynağın "Kirillov, bir savaş suçlusuydu ve Ukrayna askerlerine karşı yasaklı kimyasal silahların kullanılması emrini verdiği için tamamen meşru bir hedefti. Ukraynalıları öldüren herkesi böyle bir son bekliyor. Savaş suçlarının cezalandırılması kaçınılmazdır" ifadesine yer verildi.