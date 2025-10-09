Samanyolu Haber /Gündem / Üst sınır geliyor... Maliye harekete geçti /09 Ekim 2025 12:26

Üst sınır geliyor... Maliye harekete geçti

Emlak vergilerindeki fahiş artışlar mahkemelere taşınırken, Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni bir yasal düzenlemeye hazırlanıyor. Buna göre, artışlar yüzde 50 ya da Yeniden Değerleme Oranı ile sınırlandırılacak

Emlak vergisi değerlerinde 2026–2029 dönemi için belirlenen fahiş artış oranları, on binlerce vatandaşın yargıya başvurmasına neden oldu. Özellikle Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyükşehirlerde bazı arsa ve arazi değerlerinin yüzde 5000’e kadar yükselmesi, Maliye Bakanlığı’nı harekete geçirdi.

YASAL DÜZENLEME İLE HUKUKİ BELİRSİZLİK GİDERİLECEK

Ekonomim’de yer alan habere göre, Maliye Bakanlığı, vatandaşın mağduriyetini gidermek ve hukuki belirsizliği sonlandırmak amacıyla yasal bir üst sınır getirmeyi planlıyor. Hazırlık aşamasındaki bu düzenlemede, emlak vergisindeki artışın, ya yüzde 50 ile ya da yıllık Yeniden Değerleme Oranı ile sınırlandırılması seçenekleri üzerinde çalışılıyor.

Bu adımın, 2017 yılında yaşanan benzer bir krizi çözme yönündeki başarılı geçmişe dayanarak atıldığı belirtiliyor. O dönemde yüzde 3000’lere varan değer artışları için üst sınır getirilmiş ve açılan davalar konusuz kalmıştı.

AMAÇ, ŞEFFAFLIK VE ÖNGÖRÜLEBİLİRLİK

Yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte, emlak vergisinde yaşanan yüksek dalgalanmaların önüne geçilmesi ve vatandaşlar için daha şeffaf, öngörülebilir bir vergilendirme sisteminin tesis edilmesi hedefleniyor.
