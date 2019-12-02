Üst üste 5. galibiyetini alan Beşiktaş 3. sıraya yükseldi

Beşiktaş evinde Kayserispor’u 4-1 mağlup ederek üst üste 5. maçını kazandı. Siyah-Beyazlı takımla tribünler takıma büyük destek verdi. Burak Yılmaz iki gol atarken, Tribünler ilk kez Abdullah Avcı’yı büyük bir coşku ile sahiplendi.





Süper Lig’in 13. haftasında Beşiktaş, Kayserispor’u evinde 4-1 yenerek puan zirve basamaklarını tırmanmaya devam ediyor. Siyah-Beyazlı takımı galibiyeti getiren golleri, Atiba, Gökhan Gönül ve Burak Yılmaz (2) kaydetti. Bu galibiyetle Beşiktaş puanını 24’e çıkartarak puan tablosunda 3. basamağa yükseldi. Kayserispor’un golünü Adebayor attı. Sarı-Kırmızılı takım ise 7 puanla son sırada yer aldı.





Maç sonunda teknik direktör Abdullah Avcı’ya büyük bir sevgi gösterisi vardı. Tribünlerin maç sırasındaki coşkusu maç sonuna da yansıdı. Avcı’ya destek veren Siyah-Beyazlı taraftarlara tecrübeli teknik adam önlerinde eğilerek karşılık verdi.





BEŞİKTAŞ ZİRVEYE YAKLAŞIYOR





Süper Lig’de son 6 maçından 5 kazanan birinde de berabere kalan Beşiktaş, Kayserispor karşısında da maça favori olarak çıktı. Siyah-Beyazlı takım Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un puan kaybettiği haftada evinde alacağı üç puan çok önemliydi. Hem galibiyet serisini 5 maça çıkartacak hem de puan tablosunda 3. basamağa yükselme imkanını bulacaktı. Hafta içi Avrupa maçında Bratislava’ya karşı ortaya konulan futbol Siyah-Beyazlı taraftarları da Vodafone Park’a çekti. Beşiktaş oyun başlangıcı itibariyle bu olumlu atmosferi sahaya yansıttı.





GOL ORTA SAHANIN DİNAMOSUNDAN GELDİ





Beşiktaş, Kayseri karşısında oyuna hızlı başladı. Oyunu rakip kaleye yıkan Siyah-Beyazlı takımın hemen her atağı tehlikeli bir şekilde gelişti. Erken gelecek gol tribünleri de oyuna katacak ve Siyah-Beyazlı takımın işini kolaylaştıracaktı. 20. dakikada Kartal, aradığı golü buldu. Burak’ın ara pasında savunma arkasına sarkan Atiba, kaleci Lung’tan önce davranarak topu üzerinden aşırtıp filelere gönderdi. Bu gol skoru 1-0’a getirdi. Beşiktaş golle birlikte oyunun hakimiyetini tamamen eline geçirdi. Kayseri’nin ile çıkışları ise sınırlı kaldı.





SERİ PASLARI GÖKHAN GÖNÜL GOLLE SÜSLEDİ





Beşiktaş tempoyu yükselttikçe ikinci golün sinyalleri de gelmeye başladı. Özellikle Caner’in bulunduğu kanattan gelişen ataklar tehlike oluşturdu. Beşiktaş, oyun mesafesini de kısaltarak dönen her topa hakim oldu. 30. dakikada Siyah-Beyazlı takım skoru 2-0’a getirdi. Seri paslaşmalar sonrasında Caner Erkin son çizgiden ceza yayı üzerine doğru yerden çevirdiği topa gelişine vuran Gökhan’ın şutu Abdennour’a da çarpıp ağlarla buluştu. Caner’in topu dışarıdan çevirip çevirmediği VAR’da kontrol edildikten sonra gol geçerli sayıldı.





BURAK ARADIĞI GOLÜ BULDU





Beşiktaş skoru 2-0’a getirdikten sonrada oyununda bir değişiklik olmadı. Temponun yüksekliği karşısında Kayserispor’da oyunu dengeleyecek bir imkan bulamadı. Elneny ile Burak pas alış verişi golle sonuçlandı. Son olarak top Burak’ın önünde kaldı. Ceza sahası dışından ayak içi sert vuruşunda top Lung’un kapattığı köşeden ağlara gitti. Siyah-Beyazlı takım skoru 3-0’a taşıdı. Burak Yılmaz maç başından itibaren sürekli aradığı golü bu dakikada bulmuş oldu. Golcü oyuncu ilk yarının skorunu da belirledi. İlk 45 dakikada Beşiktaş 15 şut denemesinden 9 isabet yakalayarak dikkat çekti.





BEŞİKTAŞ TEMPOYU DÜŞÜRMEDİ







Beşiktaş maçın ikinci yarısında da tempoyu düşürmedi. Hemen her dakika pozisyona giren Siyah-Beyazlı takım kaleci Lung’u geçemedi. Beşiktaş taraftarı özellikle oyundan çıkarken Atiba’ya büyük destek verdi. Tribünlerin iki sene üst üste elde edilen şampiyonluk dönemindeki coşkuyu yakaladı. Kayserispor 86’da Adebayor’un kafa vuruşu ile skoru 3-1’e getirdi. Maçın skorunu ise Yine Burak Yılmaz belirledi. Köşe vuruşundan gelen topu Oğuzhan ceza sahasına gönderdi. Arkadan gelen Burak Yılmaz kale saha içinde topu filelere göndererek kendinin ikinci takımının da 4. golü kaydederek maçın skorunu 4-1 olarak ilan etti.





MAÇ KADROSU





Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Roco, Caner Erkin, Hutchinson (Dk. 74 Oğuzhan Özyakup), Elneny, Diaby (Dk. 85 Güven Yalçın), Ljajic, N’Koudou (Dk. 80 Lens), Burak Yılmaz





Kayserispor: Lung, Lopes, Poulain, Abdennour (Dk. 46 Mert Kula), Yasir Subaşı (Dk. 78 Kravets), Şamil Cinaz (Dk. 46 Nurettin Korkmaz), Hasan Hüseyin Acar, Djedje, Mensah, Emre Demir, Adebayor





Goller: Dk. 20 Hutchinson, Dk. 30 Gökhan Gönül, Dk. 41 ve 90 Burak Yılmaz (Beşiktaş), Dk. 86 Adebayor (İstikbal Mobilya Kayserispor)





Sarı kartlar: Dk. 64 Nurettin Korkmaz (İstikbal Mobilya Kayserispor), Dk. 74 Oğuzhan Özyakup, Dk. 90+3 Güven Yalçın (Beşiktaş)





Stat: Vodafone Park / Hakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Kamil Çetin





PUAN DURUMU



