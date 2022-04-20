Samanyolu Haber /Ekonomi / Üst üste 9. ayda da düşüş yaşandı /20 Nisan 2022 20:41

Üst üste 9. ayda da düşüş yaşandı

Avrupa'daki otomobil sektmründe kriz devam ediyor. Tedarik zincirlerinde yaşanan sorunlar ve Ukrayna'daki savaş nedeniyle yaşanan araç satış rakamlarındaki düşüşün üst üste 9. ayda da devam ettiği belirtildi.

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Evrensel'de yer alan habere göre Avrupa’da otomobil satışları, tedarik zincirlerinde yaşanan sorunlar ve Ukrayna'daki savaşın bölge otomobil sektörünü etkisi altına almasıyla mart ayında da düşüş kaydetti.

Mart ayında yaşanan düşüşle birlikte Avrupa’da otomobil satışlarında üst üste 9 ay düşüş yaşanmış oldu.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği’nin (ACEA) verilerine göre Avrupa Birliği ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği’nde (EFTA) yeni otomobil satışları mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19 geriledi.

Avrupa Birliği’nin dört büyük pazarı olan İspanya, İtalya, Almanya ve Fransa’da otomobil satışları Almanya’da yüzde 17.5 ile İspanya’da yüzde 30.2 aralığında olmak üzere düşüş kaydetti.
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