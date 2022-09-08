Samanyolu Haber /Gündem / Usta oyuncu Ali Sürmeli’nin annesi intihar etti /08 Eylül 2022 18:13

Usta oyuncu Ali Sürmeli’nin annesi intihar etti

Kocaeli’de yaşayan tiyatro ve sinema oyuncusu Ali Sürmeli’nin annesi Akçe Sürmeli, evinin bahçesinde kendisini ağaca asarak intihar etti.

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Kocaeli’nin Derince ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi’nde evinde bakıcısıyla yaşadığı öğrenilen oyuncu Ali Sürmeli’nin annesi Akçe Sürmeli, bahçesinde bulunan ağaca iple kendisini astı.

Sürmeli’yi ağaçta gören bakıcısı, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. Kısa sürede eve gelen ekipler, yaptıkları kontrolde, Akçe Sürmeli’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri incelemesinin ardından Akçe Sürmeli’nin cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü.

Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.
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