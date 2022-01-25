Usta oyuncu Ayberk Pekcan kansere yenik düştü

Ihlamurlar Altında, Yaprak Dökümü, Kurtlar Vadisi ve Keşanlı Ali Destanı dizileriyle tanınan ve son olarak da Diriliş Ertuğrul dizisinde rol alan oyuncu Ayberk Pekcan (51) memleketi Mersin’de hayatını kaybetti.



Acı haberi Mersin Sanayicileri Ve İş Adamları Derneği (MESİAD Yönetim Kurulu Üyesi Sait Dervişoğlu sosyal medya hesabından duyurdu.



Dervişoğlu, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Canım, ciğerim, dostum, arkadaşım, ağabeyim; Türk sinemasının emektarı Ayberk Pekcan’ı kaybettik. Mekanı cennet olsun” sözlerini kullandı.



YOĞUN BAKIMA ALINMIŞTI



Bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören 51 yaşındaki oyuncu geçen hafta memleketi Mersin’de yoğun bakına kaldırılmıştı.



Bugüne kadar onlarca tiyatro, sinema çekimi dizi filmde rol alan oyuncunun başrolünde oynadığı son filmi Dilberay bu cuma vizyona girecek.



Ihlamurlar Altında, Yaprak Dökümü, Kurtlar Vadisi, Keşanlı Ali Destanı dizileriyle tanınan, Kış Uykusu filminde de rol alan ve son olarak da Diriliş Ertuğrul dizisinde rol alan Ayberk Pekcan, ekim ayında sırt ağrısı şikâyetiyle başvurduğu hastanede kanser olduğunu öğrenmişti.



Pekcan, kemoterapiye başladığını böyle duyurmuştu:



“Sevgili dostlar, on gün kadar önce sırt ağrısı şikayetiyle gittiğim doktorla başlayan süreç bugün bu noktaya geldi. Ben Akciğer Kanseri olmuşum. Tümör, karaciğer ve böbrek üstü bezlerine de sıçramış. Maalesef bu hastalık başlangıç evrelerinde hiç belirti vermedi. Kemoterapinin ilk günü. En büyük desteğim ailem yanımda. Yakındaki arkadaşlarım da öyle. Ben sağlığıma kavuşmak için elimden gelen çabayı göstereceğim. Sağlık dilekleriniz ve dualarınızı esirgemeyin. Kalın sağlıcakla…”