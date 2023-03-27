Samanyolu Haber /Gündem / Usta oyuncu Köksal Engür hayatını kaybetti /27 Mart 2023 08:02

Usta oyuncu Köksal Engür hayatını kaybetti

Usta oyuncu Köksal Engür, 77 yaşında hayatını kaybetti. Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Engür, aynı zamanda Türkiye'nin en başarılı seslendirme sanatçılarından biriydi.

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Ünlü aktör ve seslendirme sanatçısı Köksal Engür, 77 yaşında hayatını kaybetti.

Engür'ün ölümünü, "Leyla ile Mecnun" dizisinden rol arkadaşı Cengiz Bozkurt duyurdu. Bozkurt, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Köksal Engür abimizi böbrek yetmezliğine bağlı komplikasyonlar sebebiyle kaybettik. Cenazesine dair açıklamayı yarın yapacağız. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Engür, hâlen yayımlanan "Leyla ile Mecnun" dizisinde "Ak Sakallı Dede" karakterini canlandırıyordu.

Engür'ün vefat haberinin ardından çok sayıda sanatçı sosyal medyadan baş sağlığı mesajı yayımladı.
Köksal Engür kimdir?

Köksal Engür, 1946'da Kars'ta dünyaya geldi. Sanatçı, henüz 10 yaşındayken TRT Ankara Radyosu "Çocuk Saati" programında kısa radyo tiyatrolarıyla mesleğe başladı.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümünü 1969'da tamamlayan sanatçı, TRT'de programlara katılmanın yanında, seslendirme çalışmalarının da temelini attı.

Başarılı sanatçı, Ankara Halkevi, Sahne 9, Ankara Deneme Sahnesi, Çağdaş Sahne, Hodri Meydan Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu ve Küçük Sahne gibi özel tiyatrolar ile Bakırköy Belediye Tiyatrosu ve Devlet Opera ve Balesi yapımlarında rol aldı.

Tiyatroyla sınırlı kalmayıp, sinema ve dizi filmlerde de oynayan sanatçı, "SüngerBob KareŞort" çizgi dizisinde Squitward'ü seslendirdi.

Afife Tiyatro Ödülleri'nde 1999'da "Yılın En İyi Erkek Oyuncusu", 2002'de ise "Yılın En Başarılı Müzikal ya da Komedi Erkek Oyuncusu" seçilen sanatçı, 2005'te 16. Ankara Film Festivali'nde "Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülünü aldı.

Engür, Hollywood yıldızları Robert de Niro, Al Pacino, Dustin Hoffman ve Robin Williams'ın yanı sıra Susam Sokağı'ndaki "Büdü" karakteriyle Red Kit çizgi filminde "Red Kit"i seslendirdi.
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